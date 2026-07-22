Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека: цифра может удивить

Новое исследование предполагает, что бессмертие невозможно, даже если ученые найдут идеальное лекарство от старения.

Исследование показывает, что даже если ученым удастся преодолеть все аспекты старения, люди все равно не смогут жить вечно. Случайные мутации ДНК будут продолжать накапливаться в наших клетках до тех пор, пока организм не сможет больше функционировать. Тем не менее ученые установили предел срока жизни человека, и он примерно в 2 раза выше, чем средняя продолжительность жизни людей сейчас. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging, пишет ScienceAlert.

С возрастом риск развития определенных болезней сильно возрастет. Одни из самых распространенных болезней, которые становятся причиной смерти среди пожилых людей – это рак, болезни сердца и деменция. Но процесс старения сопровождается не только увеличением количества болезней.

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В течение жизни ДНК человека постепенно накапливает случайные мутации. Когда клетки делятся, то возникают небольшие ошибки в ДНК. В основном организм человека хорошо исправляет эти ошибки, но не всегда. Со временем эти мутации накапливаются. Хотя большинство таких мутаций не причиняют вред организму, некоторые из могут способствовать развитию таких болезней, как рак.

Новое исследование показывает, что даже если рак и все другие болезни, возникающие в пожилом возрасте, можно было бы предотвратить, то мутации продолжают накапливаться. А значит, функционирование клеток ухудшается.

Поэтому, даже если ученым удастся преодолеть все аспекты старения, люди все равно не смогут жить вечно и существует предел срока их жизни.

Ученые создали математическую модель, которая количественно оценивала влияние скорости мутаций ДНК на основные органы человека и использовали эту информацию для расчета продолжительности жизни человека, который не имеет болезней, возникающих с возрастом.

Моделирование показало, что даже при благоприятных обстоятельствах, с наличием только накопленных мутаций ДНК, люди могут прожить по самым оптимистическим оценкам от 146 до 194 лет. Это примерно в 2 раза больше, чем средняя продолжительность жизни людей сейчас, составляющая 79 лет.

Теоретически, некоторые люди, могли бы прожить и немного больше 194 лет, но никто не будет жить вечно, считают ученые. Мутации сделают так, что организм прекратит функционировать в конечном итоге, даже если человек будет абсолютно здоров.

Ученые также обнаружили, что некоторые клетки нашего организма более устойчивы к мутациям, чем другие. Речь идет о клетках тканей кожи и печени, которые могут гораздо дольше заменять поврежденные клетки новыми, более здоровыми клетками. Хуже всего противодействуют мутациям, как показало исследование, клетки сердца и мозга. Именно эти клетки накладывают самые строгие ограничения на продолжительность жизни человека.

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