Вчені визначили максимальну тривалість життя людини: ця цифра може здивувати

Нове дослідження припускає, що безсмертя неможливе, навіть якщо вчені знайдуть ідеальний засіб проти старіння.

Дослідження показує, що навіть якщо вченим вдасться подолати всі аспекти старіння, люди все одно не зможуть жити вічно. Випадкові мутації ДНК продовжуватимуть накопичуватися в наших клітинах доти, доки організм не втратить здатність функціонувати. Проте вчені встановили межу тривалості життя людини, і вона приблизно у 2 рази перевищує середню тривалість життя людей на сьогодні. Результати дослідження опубліковано в журналі npj Aging, пише ScienceAlert.

З віком ризик розвитку певних захворювань значно зростає. До найпоширеніших захворювань, що стають причиною смерті серед людей похилого віку, належать рак, серцеві захворювання та деменція. Однак процес старіння супроводжується не лише збільшенням кількості захворювань.

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Протягом життя ДНК людини поступово накопичує випадкові мутації. Коли клітини діляться, у ДНК виникають невеликі помилки. Зазвичай організм людини добре виправляє ці помилки, але не завжди. Згодом ці мутації накопичуються. Хоча більшість таких мутацій не завдають шкоди організму, деякі з них можуть сприяти розвитку таких хвороб, як рак.

Нове дослідження показує, що навіть якби рак та всі інші захворювання, що виникають у літньому віці, можна було б запобігти, мутації все одно продовжують накопичуватися. А отже, функціонування клітин погіршується.

Тому, навіть якщо вченим вдасться подолати всі аспекти старіння, люди все одно не зможуть жити вічно, і існує межа тривалості їхнього життя.

Вчені створили математичну модель, яка кількісно оцінювала вплив швидкості мутацій ДНК на основні органи людини, і використали цю інформацію для розрахунку тривалості життя людини, яка не страждає на захворювання, що виникають із віком.

Моделювання показало, що навіть за сприятливих обставин, за умови наявності лише накопичених мутацій ДНК, люди можуть прожити, за найоптимістичнішими оцінками, від 146 до 194 років. Це приблизно у 2 рази більше, ніж середня тривалість життя людей зараз, яка становить 79 років.

Теоретично деякі люди могли б прожити трохи більше 194 років, але ніхто не буде жити вічно, вважають вчені. Мутації призведуть до того, що організм зрештою перестане функціонувати, навіть якщо людина буде абсолютно здоровою.

Вчені також виявили, що деякі клітини нашого організму є більш стійкими до мутацій, ніж інші. Йдеться про клітини шкіри та печінки, які можуть набагато довше замінювати пошкоджені клітини новими, більш здоровими клітинами. Як показало дослідження, найгірше протистоять мутаціям клітини серця та мозку. Саме ці клітини накладають найсуворіші обмеження на тривалість життя людини.

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