Одне зіткнення астероїдів назавжди змінило історію Землі: що з’ясували вчені

Руйнування величезного астероїда призвело до появи численних уламків, які, можливо, змінили біологічну історію нашої планети.

Згідно з новим дослідженням, зіткнення величезного астероїда з іншим космічним каменем, внаслідок якого утворився астероїд Евлалія та однойменне сімейство астероїдів, могло назавжди змінити історію Землі, Місяця та Марса. Це зіткнення сталося близько 800 млн років тому, в результаті чого утворився потік уламків, який обрушився на три світи. Ця подія може пояснити загадкове збільшення кількості великих зіткнень, зафіксованих на Місяці в той самий період. Вона також могла мати значні біологічні наслідки для Землі. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише SciTechDaily.

Відео дня

Вважається, що в далекому минулому наша планета зазнавала інтенсивного бомбардування астероїдами. Ці зіткнення могли вплинути на клімат, геологію і навіть призвести до масового вимирання живих організмів на Землі.

На Місяці добре збереглися сліди давніх зіткнень, на відміну від Землі, де тектоніка літосферних плит здебільшого знищила сліди ударів астероїдів, які відбулися раніше, ніж 650 млн років тому.

Отже, сліди, що збереглися на поверхні Місяця, можна використовувати для того, щоб зробити висновки про те, що відбувалося на Землі та Марсі сотні мільйонів років тому. Попередні дослідження показали, що близько 800 мільйонів років тому на Місяці спостерігалося помітне зростання кількості великих астероїдних ударів. Але невідомо було, що стало причиною цього.

Нове дослідження пов’язує це астероїдне бомбардування з розпадом великого астероїда, який утворив астероїд Евлалія та однойменне сімейство астероїдів, що розташоване між Марсом і Юпітером. Розпад астероїда призвів до появи величезної кількості уламків, які під впливом гравітації Юпітера були спрямовані у внутрішню частину Сонячної системи, як показує моделювання.

Це може пояснити збільшення кількості кратерів на Місяці, вік яких становить приблизно 800 млн років. Ця ж подія могла призвести до збільшення кількості ударів астероїдів по Землі та Марсу.

За оцінками, на кожен великий об’єкт, що зіткнувся з Місяцем, припадало приблизно 20 зіткнень великих астероїдів із Землею.

Пік астероїдного бомбардування збігається з періодом глобального похолодання на Землі та значним зменшенням різноманітності живих організмів. Цей збіг не доводить, що зіткнення з астероїдами спричинили ці зміни на Землі, але вони могли вплинути на атмосферу, клімат, океани та еволюцію життя.

На Марсі зіткнення з астероїдами, як вважають вчені, призвели до масштабних землетрусів та підвищеної вулканічної активності. Це означає, що ця подія могла змінити внутрішню структуру Марса.

Інші новини науки