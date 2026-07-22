На Марсі концертів не буде: звук на Червоній планеті поводиться дуже дивно (аудіо)

Швидкість звуку на Марсі змінюється приблизно на 10 % протягом дня та ночі, але на Червоній планеті звук є дивнішим, ніж на Землі.

Звук на Марсі поводиться непередбачувано, тому на Червоній планеті точно не можна влаштовувати концерти, пише IFLScience.

Швидкість світла у вакуумі становить майже 300 мільйонів м/с. Ця швидкість може дещо сповільнитися, якщо світло проходить, наприклад, через атмосферу. Але на Землі та Марсі ви отримаєте приблизно однакову швидкість світла.

Такий звук видає пилова буря на Марсі

Зі звуком все трохи складніше, адже це коливання, яке поширюється у вигляді акустичної хвилі через різні середовища: рідину, газ або тверде тіло. Швидкість звуку залежить від того, через яке середовище він проходить. На Землі швидкість звуку у воді становить 1500 метрів за секунду, а в повітрі — приблизно 340 м/с. У твердих тілах звук поширюється трохи швидше.

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Вчені знають, яким є звук на Марсі, завдяки записам різних марсоходів. Як показують дослідження, що базуються на даних марсохода Perseverance, звук на Марсі поширюється дивним чином, і там точно не можна влаштовувати концерти.

Звук на Марсі поводиться дивним чином Фото: NASA

Швидкість звуку на Марсі значно коливається, але в середньому вона становить 240 м/с. Принаймні таку швидкість звуку зафіксували в кратері "Езеро".

Швидкість звуку на Марсі змінюється приблизно на 10 % залежно від часу доби на планеті. Це пов’язано з різкими перепадами температури вдень і вночі. Також на планеті звук стихає швидше, ніж на Землі, тобто він не поширюється так далеко, як на нашій планеті.

При цьому швидкість звуку змінюється в діапазоні, який можна почути — 20 Гц - 20 кГц. Виявляється, на Марсі звук із частотою вище 240 Гц поширюється більш ніж на 10 м/с швидше, ніж звук із нижчими частотами. Це означає, що високочастотні звуки з’являються раніше, ніж низькочастотні, і таке неможливо почути на Землі.

Це пов’язано з тим, що молекули вуглекислого газу, які поглинають частину енергії звуку на низьких частотах, становлять 95 % атмосфери Марса. Якщо не враховувати ці властивості звуку, то майбутні астронавти на Червоній планеті можуть зіткнутися з проблемами зі зв’язком.

У той час як низькочастотні звуки на Марсі поширюються зі швидкістю 240 м/с, високочастотні звуки мають швидкість 250 м/с. Швидкість і загасання звуку на Червоній планеті значною мірою залежать від рівня вуглекислого газу.

На Землі звук може стихати приблизно на відстані 65 метрів, але на Марсі він стихає вже на відстані 8 метрів. При цьому високочастотні звуки повністю зникають на цій відстані.

Якби на Марсі існувало розумне життя, то у марсіан, безперечно, виникли б серйозні проблеми з організацією концертних заходів. Їх просто неможливо було б слухати.

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