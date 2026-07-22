На Марсе концертов не будет: звук на Красной планете ведет себя очень странно (аудио)

Скорость звука на Марсе меняется примерно на 10% в течение дня и ночи, но на Красной планете звук более странный, чем на Земле.

Звук на Марсе ведет себя неприкасаемым образом, поэтому на Красной планете точно нельзя проводить концерты, пишет IFLScience.

Скорость света в вакууме составляет почти 300 миллионов м/с. Эта скорость может немного замедлиться, если свет проходит, например, через атмосферу. Но на Земле и Марсе вы получите примерно одинаковую скорость света.

Такой звук издает пылевая буря на Марсе

Со звуком все немного сложнее, ведь это колебание, которое распространяется в виде акустической волны через разные среды: жидкость, газ или твердое тело. Скорость звука зависит от того, через какую среду он проходит. На Земле скорость звука в воде составляет 1500 метров м/с, а в воздухе она составляет примерно 340 м/с. В твердых телах звук распространяется немного быстрее.

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Что из себя представляет звук на Марсе ученые знают благодаря записям разных марсоходов. Как показывают исследования, использующие данные марсохода Perseverance, звук на Марсе распространяется странным образом и там точно нельзя проводить концерты.

Звук на Марсе ведет себя неприкасаемым образом Фото: NASA

Скорость звука на Марсе значительно меняется, но в среднем она составляет 240 м/с. По крайней мере такую скорость звука зафиксировали в кратере Езеро.

Скорость звука на Марсе меняется примерно на 10% в зависимости от времени суток на планете. Это связано резкими перепадами температуры днем и ночью. Также на планете звук затихает быстрее, чем на Земле, то есть он не распространяется очень далеко, как на нашей планете.

При этом скорость звука изменяется в диапазоне, который можно услышать – 20Гц - 20 кГц. Оказывается, на Марсе звук с частотой выше 240 Гц распространится более чем на 10 м/с быстрее, чем звук с более низкими частотами. Это значит, что высокочастотные звуки появляются раньше, чем низкочастотные и такое невозможно услышать на Земле.

Это связано с тем, что молекулы углекислого газа, которые поглощают часть энергии звука на низких частотах, составляют 95% атмосферы Марса. Если не учитывать эти свойства звука, то будущие астронавты на Красной планете могут столкнуться с проблемами со связью.

В то время как низкочастотные звуки на Марсе распространяются со скоростью 240 м/с, высокочастотные звуки имеют скорость 250 м/с. Скорость и затухание звука на Красной планете во многом зависят от уровня углекислого газа.

На Земле звук может затихать примерно на расстоянии 65 метров, но на Марсе он затихает уже на расстоянии 8 метров. При этом высокочастотные звуки полностью теряются на этом расстоянии.

Если бы на Марсе была разумная жизнь, то у марсиан точно были бы большие проблемы с организацией концертных мероприятий. Их просто невозможно было бы слушать.

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