Одно столкновение астероидов навсегда изменило историю Земли: что выяснили ученые

Разрушение огромного астероида привело к появлению многочленных обломков, которые, возможно, изменили биологическую историю нашей планеты.

Согласно новому исследованию, столкновение с огромным астероидом другого космического камня, в результате чего образовался астероид Эвлалия и одноименное семейство астероидов, могло навсегда изменить историю Земли, Луны и Марса. Это столкновение произошло около 800 млн лет назад, в результате чего образовался поток обломков, который обрушился на три мира. Это событие может объяснить загадочное увеличение числа крупных столкновений, зафиксированных на Луне в тот же период. Оно также могло иметь большие биологические последствия для Земли. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет SciTechDaily.

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Считается, что наша планета в далеком прошлом подвергалась интенсивной бомбардировке астероидами. Эти столкновения могли повлиять на климат, геологию и даже привести к массовому вымиранию живых организмов на Земле.

На Луне хорошо сохранились следы древних столкновений, в отличие от Земли, где тектоника литосферных плит в основном уничтожила следы ударов астероидов, которые происходили раньше, чем 650 млн лет назад.

Таким образом, свидетельства, сохранившиеся на поверхности Луны, можно использовать для того, чтобы сделать выводы о том, что происходило на Земле и Марсе сотни миллионов лет назад. Предыдущие исследования показали, что около 800 миллионов лет назад на Луне наблюдался заметный рост числа крупных ударов астероидов. Но неизвестно было, что стало причиной этого.

Новое исследование, связывает эту астероидную бомбардировку с распадом крупного астероида, который создал астероид Эвлалия и одноименное семейство астероидов, которое находится между Марсом и Юпитером. Распад астероида привел к появлению огромного числа обломков, которые под влиянием гравитации Юпитера были направлены во внутреннюю часть Солнечной системы, как показывает моделирование.

Это может объяснить увеличение количества кратеров на Луне возрастом примерно 800 млн лет. Это же событие могло привести к увеличению количества ударов астероидов по Земле и Марсу.

По оценкам, на каждый крупный объект, столкнувшийся с Луной, приходилось примерно 20 столкновений крупных астероидов с Землей.

Пик астероидной бомбардировки совпадает с периодом глобального похолодания на Земле и значительным снижением разнообразия живых организмов. Это совпадение не доказывает, что столкновения с астероидами вызвали эти изменения на Земле, но они могли повлиять на атмосферу, климат, океаны и эволюцию жизни.

На Марсе столкновения с астероидами, как считают ученые, привели к масштабным землетрясениям и повышенной вулканической активности. Это значит, что данное событие могло изменить внутреннюю структуру Марса.

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