"Кулі" летять зі швидкістю 32 млн км/год: такого в Чумацькому Шляху ще ніколи не бачили (фото)

З найрідкіснішої у нашій галактиці зірки вириваються потоки газу з неймовірною швидкістю.

Астрономи з Уорікського університету заявили, що з найрідкіснішої вибухової зірки у Чумацькому Шляху вириваються небачені раніше скупчення газу зі швидкістю 32 мільйони кілометрів на годину. Ці скупчення газу вчені порівняли з "кулями", але вони не знають, що це таке і звідки вони насправді взялися. Нічого подібного астрономи раніше ніколи не бачили у інших вибухаючих зірках у Всесвіті, пише The Independent.

Астрономи виявили раніше небачені скупчення газу, що вилітають із найрідкіснішої зірки в Чумацькому Шляху, після того, як розсіялася хмара пилу, що оточувала єдину відому гелієву нову в нашій галактиці. У результаті астрономи змогли ідентифікувати дуже рідкісний зоряний вибух, який стався через те, що білий карлик поглинав речовину рідкісної гелієвої зірки.

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Вчені змогли підтвердити справжню природу зоряного вибуху, відомого як V445 Puppis. Це єдина відома у Чумацькому Шляху гелієва нова.

Вибух білого карлика — це раптовий викид енергії та речовини, що відбувається у подвійних зоряних системах. Ці вибухи відбуваються, коли білий карлик (залишок померлої зірки, схожої на Сонце) забирає газ у своєї зірки-компаньйона. Ця речовина накопичується на поверхні білого карлика, що призводить до підвищення температури та тиску. У результаті відбувається термоядерний вибух.

На знімку телескопа "Хаббл" зображено викид речовини гелієвої нової V445 Puppis. У центрі ледь видно подвійну зоряну систему. Праворуч і ліворуч від викиду видно "кулі" з газу Фото: phys.org

Коли такий вибух стався біля V445 Puppis наприкінці 2000 року, у космос вилетів величезний потік речовини довжиною понад трильйон кілометрів. У результаті вибуху подвійна зоряна система була оповита щільним хмарою пилу, через що астрономи не могли бачити зірок у системі.

Але ця хмара розсіялася, і астрономи змогли підтвердити, що ця зоряна система дійсно складається з білого карлика, який забирає речовину у надзвичайно рідкісної гелієвої зірки.

Також астрономи змогли побачити "кулі", що складаються з газу, багатого на кисень. Але походження цих "куль" залишається загадкою. Можливо, вони утворилися після вибуху нової, але таких "куль" астрономи ніколи не бачили під час вибуху будь-якої іншої нової.

Астрономи вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти вибухи гелієвої нової. Вважається, що вони є однією з причин виникнення наднових типу Ia — одного з найяскравіших зоряних вибухів у Всесвіті.

Інтенсивна та постійна яскравість наднових типу Ia дає змогу вимірювати відстані між галактиками, але астрономи досі точно не знають, як вони виникають.

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