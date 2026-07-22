Дивні маленькі червоні об'єкти на початку Всесвіту отримали несподіване пояснення (фото)

Астрономи виявили несподіване походження загадкових яскравих об’єктів, які часто зустрічаються у ранньому Всесвіті.

Вчені запропонували нове пояснення одного з найзагадковіших явищ у Всесвіті, яке називається "маленькі червоні крапки". Це компактні, дуже яскраві об’єкти, які з’явилися всього лише близько 600 мільйонів років після Великого вибуху, а потім почали зникати приблизно через мільярд років після народження Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

Вчені дослідили 83 "маленькі червоні крапки" і виявили, що 36 із них, які є найяскравішими, мають принаймні одного супутника, що випромінює яскраве ультрафіолетове світло. Маса цих супутників варіюється від сотень мільйонів до кількох мільярдів мас Сонця. Вчені припускають, що це можуть бути зоряні скупчення або відносно невеликі перші галактики.

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Дослідження припускає, що ці супутники призвели до утворення загадкових "точок" із величезних газових хмар. Зазвичай холодні молекулярні газові хмари розпадаються й перетворюються на зірки під дією гравітації.

Вчені запропонували нове пояснення одного з найзагадковіших явищ у Всесвіті, яке називається "маленькі червоні крапки" Фото: solar-system

Але в даному випадку сильне ультрафіолетове випромінювання супутників зупинило процес розпаду газових хмар, що призвело до їх перетворення на дуже щільні та надмасивні зірки. Ці зірки існували дуже недовго і завершили своє життя не вибухом наднової, а подальшим перетворенням на чорну діру, а перетворенням на чорну діру відразу.

Цю чорну діру оточує хмара водневого газу, яка яскраво світиться в різних діапазонах світла. Такі об’єкти астрономи назвали "зірки-чорні діри".

Цю чорну діру оточує хмара водневого газу, яка яскраво світиться в різних діапазонах світла. Такі об"єкти астрономи назвали "зірки-чорні діри" Фото: Live Science

Астрономи вважають, що всі "маленькі червоні крапки" можуть мати таких супутників, але вони можуть розташовуватися надто близько один до одного, щоб їх можна було розрізнити.

Це дослідження може допомогти розгадати дві загадки раннього Всесвіту.

По-перше, чорні діри, що утворилися в результаті такого процесу, можуть мати масу від 100 000 до 1 мільйона мас Сонця. При цьому вони можуть бути "зародками" більш масивних чорних дір. Таким чином, ці об’єкти можуть пояснити, яким чином у ранньому Всесвіті вже існували надмасивні чорні діри, яким для досягнення такої маси потрібні мільярди років.

По-друге, "маленькі червоні крапки" можуть зливатися з відносно невеликими галактиками, які їх створили. Цей процес міг би створити величезні галактики, що оточують нас сьогодні. Тобто це могла бути рання стадія формування всіх великих галактик у Всесвіті, яка залишається загадкою.

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