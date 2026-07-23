Вчені нарешті знайшли 90 % матерії, якої бракує у Всесвіті

Астрономи виявили, де ховається величезний фрагмент нашого Всесвіту, але мова йде не про темну матерію.

Всесвіт складається зі звичайної матерії, з якої утворені всі об’єкти, що ми бачимо, та невидимої темної матерії, якої в 5 разів більше. Десятки років астрономи не могли зрозуміти, чому передбачувана кількість звичайної матерії не відповідає тому, що можна побачити у Всесвіті. Тепер вчені за допомогою загадкових явищ у космосі змогли виявити, де ховається 90% звичайної матерії Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Gizmodo.

Звичайна матерія складається з протонів і нейтронів, що утворюють ядро атома. Простіше кажучи, зі звичайної матерії складається все: люди, планети, зірки та галактики. Її ще називають баріонною матерією, адже протони та нейтрони входять до родини частинок під назвою баріони.

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Астрофізичні моделі показують, що близько 17 % раннього Всесвіту складалося з баріонної матерії, частина якої перетворилася на планети, зірки, галактики та інші об’єкти у космосі. Але протягом багатьох десятиліть астрономи не могли зрозуміти, чому маса всіх спостережуваних об’єктів у Всесвіті становить лише 10% від цих 17%.

З’явилося припущення, що решта 90 % звичайної матерії існує десь у Всесвіті, її просто потрібно знайти. Згідно з популярною теорією, ця матерія може існувати у вигляді холодного розсіяного газу, який знаходиться між галактиками.

Автори дослідження вирішили перевірити цю теорію за допомогою загадкового космічного явища під назвою "швидкі радіоспалахи". Це короткочасні спалахи випромінювання, які можуть бути настільки яскравими, що іноді навіть затьмарюють світло цілих галактик. Але їхнє походження досі залишається не зовсім зрозумілим.

Астрономи використали величезну енергію швидких радіоспалахів, щоб знайти зниклу звичайну матерію Всесвіту. Вони виміряли, як сигнал цих явищ змінюється на шляху до наземних телескопів, коли вони проходять крізь космічний простір. Спотворення в цих сигналах мали б показати, через яку кількість відсутньої звичайної матерії пройшов швидкий радіоспалах.

Дослідження показало, що звичайна матерія, якої бракує у Всесвіті, існує у вигляді дифузних газових хмар, що знаходяться між галактиками та скупченнями галактик.

При цьому астрономи були здивовані тим, як далеко від галактик розташовані ці газові хмари — на відстані мільйонів світлових років.

Вчені дійшли висновку, що баріонну матерію виштовхує з галактик енергія струменів надмасивних чорних дір.

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