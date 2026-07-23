Астрономи вперше виявили Місяць поза межами Сонячної системи: можливо, це щось ще дивніше

За словами вчених, систему, що складається з двох об’єктів, складно описати, використовуючи такі терміни, як "планета" та "супутник".

На сьогодні астрономи виявили вже понад 6000 планет поза Сонячною системою, які називаються екзопланетами. У 5 планет Сонячної системи, крім Землі, є супутники, тобто власний Місяць, і не один. Але досі астрономи не виявили жодного супутника у екзопланети, які ще називають екзосупутниками або екзомісяцями. Хоча вважається, що вони мають існувати. Під час дослідження зоряної системи CD-35 2722 за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) астрономи виявили об’єкт, який може бути екзомісяцем, або ж він може змусити вчених переосмислити визначення того, що таке "супутник" і що таке "планета". Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Зірка CD-35 2722, маса якої у 2 рази менша за масу Сонця, розташована на відстані 73 світлових років від нас. Навколо цієї зірки обертається коричневий карлик. Такі об’єкти ще називають невдалими зірками, адже вони народжуються як зірки, але не перетворюються на справжні зірки. Їм не вистачає маси для запуску термоядерного синтезу водню в гелій у ядрі. Маса коричневих карликів більша за масу найбільших планет, але менша за масу найменших зірок. Зазвичай маса коричневих карликів знаходиться в діапазоні від 0,013 до 0,08 мас Сонця або від 13 до 80 мас Юпітера.

Виявлений об’єкт є супутником, але він обертається навколо коричневого карлика, а не навколо планети, як це відбувається в Сонячній системі. Вчені зазначають, що ці два об’єкти важко описати, використовуючи такі терміни, як "планета" та "супутник". Екзосупутник досить масивний, щоб бути планетою, але він не обертається навколо зірки, хоча й обертається навколо об’єкта, який обертається навколо зірки.

Астрономи зазначають, що вони називають цей об’єкт екзомісяцем, хоча він не схожий на кам’янисті світи, які обертаються навколо планет у Сонячній системі. Складність у визначенні статусу цього об’єкта полягає в тому, що потрібно точно визначити, що саме можна називати "місяцем".

Цей екзосупутник є величезним газовим об’єктом, який обертається навколо об’єкта, маса якого у кілька разів перевищує масу Юпітера. У Сонячній системі існує чітке розмежування між планетами та Сонцем, тому визначення таких понять, як супутник планети, не становить складнощів. У системі CD-35 2722 все стає набагато складнішим для опису.

Однак астрономи зазначають, що це перший виявлений екзосупутник, незалежно від того, що чекає на нього в майбутньому з точки зору класифікації.

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