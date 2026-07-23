Літаюча тарілка з космосу розбилася в пустелі США: інопланетян там немає (фото)

Літаюча тарілка здійснила аварійну посадку в пустелі штату Юта. Вона не має жодного стосунку до інопланетян, але завдяки їй вчені краще зрозуміли Сонце.

NASA опублікувало фотографію, на якій зображено літаючу тарілку, що впала з космосу. Попри це, жодних інопланетян там немає. Насправді це капсула зі зразками сонячного вітру, яку відправив на Землю космічний апарат NASA Genesis у 2004 році.

Капсула Genesis врізалася в землю на швидкості понад 300 км/год через те, що її парашут не розкрився

Космічний апарат Genesis, запущений 8 серпня 2001 року, протягом понад двох років збирав зразки сонячного вітру — потоку заряджених частинок, який постійно випускає Сонце.

8 вересня 2004 року космічний апарат випустив у атмосферу Землі капсулу зі зразками сонячного вітру, яка мала здійснити м’яку посадку в пустелі штату Юта, США. Однак капсула несподівано для всіх здійснила дуже жорстку посадку й зазнала серйозних пошкоджень.

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Капсула несподівано для всіх здійснила дуже жорстку посадку й зазнала серйозних пошкоджень Фото: solar-system

Капсула Genesis врізалася в землю на швидкості понад 300 км/год через те, що її парашут не розкрився. Він мав уповільнити рух капсули.

Космічний апарат Genesis Фото: solar-system

Незважаючи на те, що капсула просто впала з космосу і зазнала значних пошкоджень, вченим вдалося вилучити зразки сонячного вітру, які перебували в хорошому стані.

У результаті дослідження цих зразків вчені отримали нові дані про склад Сонця та про те, як розподіляються різні хімічні елементи у Сонячній системі.

Ці дослідження відіграли вирішальну роль у поглибленні нашого розуміння формування Сонячної системи, а саме Сонця та планет, яке відбулося понад 4,5 мільярда років тому.

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