Летающая тарелка из космоса разбилась в пустыне США: инопланетян там нет (фото)

Летающая тарелка совершила аварийную посадку в пустыне штата Юта. Она не связана с инопланетянами, но благодаря ей ученые улучшили понимание Солнца.

NASA опубликовало фотографию, на которой изображена упавшая из космоса летающая тарелка. Несмотря на это, никаких инопланетян там нет. На самом деле это капсула с образцами солнечного ветра, которую отправил на Землю космический аппарат NASA Genesis в 2004 году.

Капсула Genesis врезалась в землю на скорости более 300 км/ч из-за того, что ее парашют на раскрылся

Запущенный 8 августа 2001 года космический аппарат Genesis в течение более двух лет собирал образцы солнечного ветра — потока заряженных частиц, который постоянной выпускает Солнце.

8 сентября 2004 года космический аппарат отправил в атмосферу Земли капсулу с образцами солнечного ветра, которая должна была совершить мягкое приземление в пустыне штата Юта, США. Но капсула неожиданно для всех совершила очень жесткую посадку и получила сильные повреждения.

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Капсула неожиданно для всех совершила очень жесткую посадку и получила сильные повреждения Фото: NASA

Капсула Genesis врезалась в землю на скорости более 300 км/ч из-за того, что ее парашют на раскрылся. Он должен был замедлить движение капсулы.

Космический аппарат Genesis Фото: NASA

Несмотря на то, что капсула просто рухнула из космоса вниз, и была сильно повреждена, ученым удалось извлечь образцы солнечного ветра, которые находились в хорошем состоянии.

В результате изучения этих образцов ученые получили новые данные о составе Солнца и том, как распределяются различные химические элементы по Солнечной системе.

Эти исследования сыграли решающую роль в расширении нашего понимания формирования Солнечной системы, а именно Солнца и планет, которое произошло более 4,5 миллиардов лет назад.

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