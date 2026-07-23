Инопланетное чудо: марсоход Curiosity обнаружил на Марсе окаменелую "черепаху" (фото)

Во время исследования кратера Гейл марсоход NASA наткнулся на геологическое чудо, которое также можно найти на Земле.

Марсоход Curiosity исследует поверхность Марса, находясь в кратере Гейл, с 2012 года. За это время он неоднократно находил необычные геологические образования на Красной планете. Теперь он нашел каменный выступ, напоминающий огромную черепаху, сообщает NASA.

На новом изображении марсохода Curiosity, сделанном в кратере Гейл в июне 2026 года, на 4922-й марсианский день исследования Марса, видно нечто похожее на окаменевшую земную черепаху. Эта каменный выступ, получивший название Miraflores, имеет длину 15 метров и данный необычный холм был создан с помощью марсианского ветра.

Этот холм выделяется на марсианском ландшафте благодаря своей слоистой структуре и оранжевому песку, покрывающему его вершину. Холм, вероятно, сохранился, потому что каким-то образом оказался более устойчивым к эрозии, чем окружающие горные породы.

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Марсианский ветер покрыл вершину каменного выступа оранжевым песком. Под верхним слоем видны многочисленные слои горных пород, что указывает на долгую историю периодического переноса песка ветром, который затем затвердевал под действием грунтовых вод.

Этот холм выделяется на марсианском ландшафте благодаря своей слоистой структуре и оранжевому песку, покрывающему его вершину Фото: NASA

Подобные слоистые каменные образования, созданные ветром, можно увидеть и на Земле. Они называются ярданги и встречаются в некоторых пустынях. Эти образования формируются в результате ветровой эрозии, когда более мягкий материал разрушается, оставляя после себя более устойчивую горную породу.

Такие каменные структуры, как эта "черепаха", улучшают понимание геологического прошлого Марса, где была жидкая вода, и, возможно, существовала микробная жизнь. Марсоход Curiosity продолжает исследовать Марс, чтобы найти признаки возможной внеземной жизни.

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