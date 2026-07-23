Позаземне диво: марсохід Curiosity виявив на Марсі скам'янілу "черепаху" (фото)

Під час дослідження кратера Гейл марсохід NASA натрапив на геологічне диво, яке також можна знайти на Землі.

Марсохід Curiosity досліджує поверхню Марса, перебуваючи в кратері Гейл, з 2012 року. За цей час він неодноразово виявляв незвичайні геологічні утворення на Червоній планеті. Тепер він виявив кам'яний виступ, що нагадує величезну черепаху, повідомляє NASA.

На новому знімку марсохода Curiosity, зробленому в кратері Гейл у червні 2026 року, на 4922-й марсіанський день дослідження Марса, видно щось схоже на скам’янілу земну черепаху. Цей кам'яний виступ, що отримав назву Miraflores, має довжину 15 метрів, і цей незвичайний пагорб утворився під дією марсіанського вітру.

Цей пагорб виділяється на тлі марсіанського ландшафту завдяки своїй шаруватій структурі та помаранчевому піску, що вкриває його вершину. Пагорб, ймовірно, зберігся, оскільки якимось чином виявився більш стійким до ерозії, ніж навколишні гірські породи.

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Марсіанський вітер вкрив вершину кам'яного виступу помаранчевим піском. Під верхнім шаром видно численні шари гірських порід, що свідчить про тривалу історію періодичного перенесення піску вітром, який потім твердів під дією ґрунтових вод.

Цей пагорб виділяється на тлі марсіанського ландшафту завдяки своїй шаруватій структурі та помаранчевому піску, що вкриває його вершину Фото: NASA

Подібні шаруваті кам'яні утворення, створені вітром, можна побачити й на Землі. Вони називаються ярдангами і зустрічаються в деяких пустелях. Ці утворення формуються в результаті вітрової ерозії, коли м’якший матеріал руйнується, залишаючи після себе більш стійку гірську породу.

Такі кам'яні утворення, як ця "черепаха", допомагають краще зрозуміти геологічне минуле Марса, де колись була рідка вода і, можливо, існувало мікробне життя. Марсохід Curiosity продовжує досліджувати Марс, щоб знайти ознаки можливого позаземного життя.

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