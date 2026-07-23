Найпотужніша у світі твердопаливна ракета успішно стартувала у космос: запуск з корабля (відео)
Китайська ракета-носій Gravity-1 здійснила третій успішний запуск у космос і вивела на орбіту 9 супутників.
Найпотужніша у світі твердопаливна ракета Gravity-1, створена китайською приватною компанією Orienspace, 22 липня успішно здійснила свій третій у історії запуск у космос. Вона стартувала з палуби спеціального корабля у Східно-Китайському морі. Одноразова ракета вивела в космос 9 супутників, але що це за апарати — невідомо, пише Space.
Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, одноразова твердопаливна ракета Gravity-1 успішно виконала свою місію: усі дев’ять супутників вийшли на задану орбіту. Подробиці щодо цих супутників, а також про те, на яку саме орбіту їх було доставлено, не повідомляються.
Найпотужніша у світі твердопаливна ракета Gravity-1 має висоту 30 метрів. Це майже у 2 рази менше, ніж головна ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, за допомогою якої зараз у космос запускається найбільше супутників у світі. Варто зазначити, що Gravity-1 є одноразовою ракетою, а Falcon 9 — частково багаторазовою. Це означає, що її нижній ступінь повертається назад після запуску.
Ракета Gravity-1 складається з трьох основних ступенів і чотирьох додаткових прискорювачів, усі з яких оснащені твердопаливними ракетними двигунами. Ракета-носій може вивести на низьку навколоземну орбіту до 6,5 тонн корисного навантаження. Тому вона є найпотужнішою твердопаливною ракетою у світі. Водночас Falcon 9, що працює на рідкому паливі, може доставити на низьку навколоземну орбіту до 23 тонн корисного навантаження.
Китайська ракета Gravity-1 вже здійснила три успішні польоти в космос. Перші два відбулися в січні 2024 року та жовтні 2025 року. Усі запуски здійснювалися з палуби спеціальних кораблів.
Якщо все піде за планом, то в найближчі кілька місяців ракета Gravity-1 має здійснити четвертий запуск і вивести на орбіту партію китайських інтернет-супутників.
Компанія Orienspace також розробляє ракети Gravity-2 та Gravity-3. Вони більші та потужніші, ніж Gravity-1. При цьому основні ступені цих ракет працюватимуть на рідкому паливі, але вони також матимуть твердопаливні прискорювачі.
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