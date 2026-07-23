Самая мощная в мире твердотопливная ракета успешно полетела в космос: старт с корабля (видео)

Китайская ракета-носитель Gravity-1 выполнила третий успешный запуск в космос и доставила на орбиту 9 спутников.

Самая мощная в мире твердотопливная ракета Gravity-1, созданная китайской частной компанией Orienspace, успешно выполнила свой третий в истории запуск в космос 22 июля. Она стартовала с палубы специального корабля в Восточно-Китайском море. Одноразовая ракета вывела в космос 9 спутников, но что это за аппараты неизвестно, пишет Space.

Согласно сообщения китайских государственных СМИ, одноразовая твердотопливная ракета Gravity-1 успешно выполнила свою миссию: все девять спутников достигли заданной орбиты. Подробности об этих спутниках, а также, на какую именно орбиту они были доставлены, не сообщаются.

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Самая мощная в мире твердотопливная ракета Gravity-1 имеет высоту 30 метров. Это почти в 2 раза меньше, чем главная ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, с помощью которой сейчас в космос запускается больше всего спутников в мире. Стоит отметить, что Gravity-1 является одноразовой ракетой, а Falcon 9 – частично многоразовой. Это значит, что ее нижняя ступень возвращается обратно после запуска.

Одноразовая твердотопливная ракета Gravity-1 успешно выполнила свою миссию: все девять спутников достигли заданной орбиты Фото: space.com

Ракета Gravity-1 состоит из трех основных ступеней и четырех дополнительных ускорителей, все из которых оснащены твердотопливными ракетными двигателями. Ракета-носитель может вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 тонн полезной нагрузки. Поэтому она является самой мощной твердотопливной ракетой в мире. В то же время Falcon 9, работающая на жидком топливе, может доставить на низкую околоземную орбиту до 23 тонн полезной нагрузки.

Китайская ракета Gravity-1 уже совершила три успешных полета в космос. Первые два состоялись в январе 2024 года и октябре 2025 года. Все запуски происходили с палубы специальных кораблей.

Если все пойдет по плану, то в ближайшие несколько месяцев ракета Gravity-1 должна совершить четвертый запуск и отправить на орбиту партию китайских интернет-спутников.

Компания Orienspace также разрабатывает ракеты Gravity-2 и Gravity-3. Они больше и мощнее, чем Gravity-1. При этом основные ступени этих ракет будут работать на жидком топливе, но они также будут иметь твердотопливные ускорители.

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