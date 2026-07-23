Щось інопланетне: астронавт NASA показав, що виросло на борту МКС (відео)

Астронавти провели ще один експеримент на борту МКС в умовах гравітації. Про результати цього експерименту розповів астронавт NASA Дональд Петтіт.

Під час експерименту на борту МКС виростили звичайний кристал, але через мікрогравітацію він став більше схожим на щось футуристичне. Пірамідальна структура згортається сама в себе ступінчастими шарами і виглядає надто впорядкованою, щоб бути реальною. Але, за словами вчених, ця вражаюча форма — результат того, що відбувається, коли гравітація перестає керувати процесом, пише Live Science.

Фотографія та відео незвичайної форми кристала були зроблені на борту МКС. Вчені зазначають, що на представлених знімках — кристал хлориду калію, який виріс в умовах майже невагомості.

Мікрогравітація — це не зовсім невагомість. Астронавти відчувають гравітаційне тяжіння, яке приблизно в мільйон разів слабше, ніж на поверхні Землі, — зазначає професорка хімії та біохімії Університету Батлера Енн Вілсон.

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Невелика сила тяжіння має величезний вплив як на людське тіло, так і на такі предмети, як кристали.

In microgravity, crystals experience "hopper growth," where the outer edges and corners grow at faster rates than the flat faces, creating a step-like appearance. This timelapse records their growth inside a thin water film. Look closely, and you will see the patterns emerge! pic.twitter.com/iSlqJvke1G — Don Pettit (@astro_Pettit) June 6, 2026

"Інші сили починають проявлятися набагато сильніше, ніж сили гравітації", — каже Вілсон.

Серед таких сил виділяють молекулярне тяжіння та полярність, які раптово починають переважати за відсутності гравітації.

Такі умови дають змогу хлориду калію — поширеній солі, яку використовують як замінник натрію в харчових продуктах та спортивних напоях, — кристалізуватися таким чином, який практично неможливо відтворити в земній лабораторії.

Кристали, що ростуть на Землі, зрештою стають досить важкими й починають ламатися або осідати на дні контейнера. Але в умовах мікрогравітації вони продовжують рости назовні від того місця, де почали.

Хоча кристал виглядає приголомшливо, наукові дані, що лежать в його основі, можуть виявитися не менш цінними. Матеріали, вирощені без впливу гравітації, часто мають менше дефектів, що дає дослідникам рідкісну можливість побачити, як виглядає справді "ідеальна" структура. Це розуміння може допомогти вдосконалити виробничі процеси для напівпровідників та інших передових матеріалів на Землі.

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