Нечто инопланетное: астронавт NASA показал, что выросло на борту МКС (видео)

Астронавты провели еще один эксперимент на борту МКС в условиях гравитации. Результатами этого эксперимента поделился астронавт NASA Дональд Петтит.

В ходе эксперимента на борту МКС вырастили обычный кристалл, но из-за микрогравитации он стал больше похож на нечто футуристическое. Пирамидообразная структура сворачивается сама в себя ступенчатыми слоями и выглядит слишком упорядоченной, чтобы быть реальной. Но, по словам ученых, эта поразительная форма — результат того, что происходит, когда гравитация перестает управлять процессом, пишет Live Science.

Снимок и видео необычной формы кристалла были сделаны на борту МКС. Ученые говорят, что на представленных снимках – кристалл хлорида калия, который вырос в условиях почти невесомой среды.

Микрогравитация — это не совсем невесомость. Астронавты испытывают гравитационное притяжение примерно в миллион раз слабее, чем на поверхности Земли, говорит профессор химии и биохимии в Университете Батлера Энн Уилсон.

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Маленькая сила притяжения оказывает огромное воздействие как на человеческое тело, так и на такие предметы, как кристаллы.

In microgravity, crystals experience "hopper growth," where the outer edges and corners grow at faster rates than the flat faces, creating a step-like appearance. This timelapse records their growth inside a thin water film. Look closely, and you will see the patterns emerge! pic.twitter.com/iSlqJvke1G — Don Pettit (@astro_Pettit) June 6, 2026

"Другие силы начинают проявляться гораздо сильнее, чем силы гравитации", — говорит Уилсон.

Среди таких сил выделяют молекулярное притяжение и полярность, которые внезапно начинают преобладать в отсутствии гравитации.

Такие условия позволяют хлориду калия — распространенной соли, используемой в качестве заменителя натрия в продуктах питания и спортивных напитках, — кристаллизоваться таким образом, который практически невозможно воспроизвести в земной лаборатории.

На Земле растущие кристаллы в конечном итоге становятся достаточно тяжелыми и начинают ломаться или же оседать на дне контейнера. Но в условиях микрогравитации они продолжают расти наружу от того места, где начали.

Хотя кристалл выглядит потрясающе, научные данные, лежащие в его основе, могут оказаться не менее ценными. Материалы, выращенные без вмешательства гравитации, часто имеют меньше дефектов, что дает исследователям редкую возможность увидеть, как выглядит действительно "идеальная" структура. Это понимание может помочь усовершенствовать производственные процессы для полупроводников и других передовых материалов на Земле.

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