Прорыв в космической медицине: впервые на орбите напечатали почку и печень (фото)

С помощью специального принтера на борту МКС впервые были получены ткани почки и печени, а также созданы импланты для восстановления нервов.

Американская компания Auxilium Biotechnologies заявила о том, что с помощью ее 3D-биопринтера AMP-1 были впервые получены ткани почки и печени, что знаменует собой прорыв в биопроизводстве в космосе. Для печати биопринтер использовал клеточные и тканевые конструкции, пишет Space.

На борту Международной космической станции (МКС) установлен биопринтер AMP-1, с помощью которого компания Auxilium Biotechnologies провела уникальный эксперимент. Были напечатаны живые ткани почек, печени, а также 28 имплантов для восстановления нервов. Эти материалы были доставлены на Землю на грузовом космическом корабле SpaceX Dragon.

Відео дня

Компания Auxilium Biotechnologies успешно создала ткани почек и печени на борту МКС, что стало первым случаем производства этих типов тканей в космосе Фото: space.com

В заявлении компании сказано, что успешная печать живой ткани печени и почек на орбите знаменует собой важный шаг вперед для регенеративной медицины. Во время печати удалось достичь равномерного распределения клеток живой ткани, что указывает "реальные возможности производства медицинских устройств и тканей в космосе".

Компания Auxilium Biotechnologies успешно завершила миссию по биопечати медицинских имплантов и живых тканей на борту МКС. На этом изображении показан имплант для восстановления нерва Фото: space.com

Это был не первый эксперимент по печати живых тканей, но никогда еще на МКс не проводили такой сложной печати нескольких типов тканей.

Биопринтер AMP-1 является первым прибором, который создал несколько типов тканей в космосе, а также первый, который создал ткань почек и печени на орбите.

Согласно заявлению Auxilium Biotechnologies, это достижение показывает, что можно создавать производственные центры в космосе для создания биотехнологий и разработки передовых материалов, необходимых для регенеративной медицины.

Другие новости науки