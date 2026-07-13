Прорыв в космической медицине: впервые на орбите напечатали почку и печень (фото)
С помощью специального принтера на борту МКС впервые были получены ткани почки и печени, а также созданы импланты для восстановления нервов.
Американская компания Auxilium Biotechnologies заявила о том, что с помощью ее 3D-биопринтера AMP-1 были впервые получены ткани почки и печени, что знаменует собой прорыв в биопроизводстве в космосе. Для печати биопринтер использовал клеточные и тканевые конструкции, пишет Space.
На борту Международной космической станции (МКС) установлен биопринтер AMP-1, с помощью которого компания Auxilium Biotechnologies провела уникальный эксперимент. Были напечатаны живые ткани почек, печени, а также 28 имплантов для восстановления нервов. Эти материалы были доставлены на Землю на грузовом космическом корабле SpaceX Dragon.
В заявлении компании сказано, что успешная печать живой ткани печени и почек на орбите знаменует собой важный шаг вперед для регенеративной медицины. Во время печати удалось достичь равномерного распределения клеток живой ткани, что указывает "реальные возможности производства медицинских устройств и тканей в космосе".
Это был не первый эксперимент по печати живых тканей, но никогда еще на МКс не проводили такой сложной печати нескольких типов тканей.
Биопринтер AMP-1 является первым прибором, который создал несколько типов тканей в космосе, а также первый, который создал ткань почек и печени на орбите.
Согласно заявлению Auxilium Biotechnologies, это достижение показывает, что можно создавать производственные центры в космосе для создания биотехнологий и разработки передовых материалов, необходимых для регенеративной медицины.
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