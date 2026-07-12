Экстремальная жара может остаться навсегда: деревья перестают поглощать углекислый газ

Явление Эль-Ниньо превращает тропические леса из поглотителей углерода в его источник и этот год может стать худшим из всех.

Тропические леса поглощают и хранят большие объемы углекислого газа из атмосферы. Но эти леса сталкиваются с критической проблемой. Ученые выяснили, что тропические леса Южной Америки уязвимы к климатическому явлению Эль-Ниньо, которое может стать в этом году самым сильным из всех известных. Из-за этого явления тропические леса Южной Америки могут перестать действовать как поглотители углерода и это может привести к необратимому изменению климата. Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем выше глобальная температура на планете. Исследование опубликовано журнале Nature, пишет Live Science.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально нагреваются. Это явление вызывает экстремальные засухи в одних регионах и наводнения в других, а также способствует повышение температуры воздуха по всей планете.

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За последние 60 лет ученые наблюдали вдвое больше очень сильных явлений Эль-Ниньо, чем за предыдущие 60 лет. То, что наблюдается в этом году может стать самым сильным из всех известных.

Тропические леса поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза. В более жарких условиях растения закрывают поры своих листьев, чтобы избежать потери воды. Но закрытие пор прекращает поступление углекислого газа, необходимого для фотосинтеза и роста.

Карта тропических лесов Южной Америки Фото: Live Science

Во время явлений Эль-Ниньо, когда температура повышается, рост тропических деревьям снижается и повышается их смертность. В результате в атмосферу попадает огромное количество углерода при разложении мертвых деревьев. Исследование показало, что в годы с самыми сильными Эль-Ниньо тропические леса Южной Америки фактически перестали поглощать углерод и стали источником его выброса в атмосферу.

Ученые считают, что тропические леса уже не могут нормально адаптироваться к изменениям климата, что вызывает катастрофические потери углерода. Чем его больше в атмосфере, тем выше температура на планете. Ученые предупреждают, что 2026 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Тревогу вызывает и нынешнее явление Эль-Ниньо, которое еще никогда не начиналось при такой высокой температуре океанов и воздуха.

Авторы исследования считают, что в этом году мы можем стать свидетелями смерти тропических деревьев и потери углерода в невиданных ранее масштабах.

Тропические леса уязвимы к усиливающейся жаре и засухе. Существует риск того, что они перестанут действовать как поглотители углекислого газа, поскольку экстремальные климатические условия становятся нормой. Это может привести к необратимому изменению климата, когда экстремальная жара на всей планете станет новой нормой.

Ученые говорят, что сохранение тропических лесов имеет первостепенное значение для предотвращения катастрофических климатических изменений на Земле.

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