Екстремальна спека може залишитися назавжди: дерева перестають поглинати вуглекислий газ

Явище Ель-Ніньо перетворює тропічні ліси з поглиначів вуглецю на його джерело, і цей рік може стати найгіршим з усіх.

Тропічні ліси поглинають і зберігають великі обсяги вуглекислого газу з атмосфери. Але ці ліси стикаються з критичною проблемою. Вчені з’ясували, що тропічні ліси Південної Америки вразливі до кліматичного явища Ель-Ніньо, яке цього року може стати найсильнішим з усіх відомих. Через це явище тропічні ліси Південної Америки можуть перестати діяти як поглиначі вуглецю, і це може призвести до незворотної зміни клімату. Чим більше вуглекислого газу в атмосфері, тим вища глобальна температура на планеті. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Live Science.

Ель-Ніньо — це кліматичне явище, під час якого поверхневі води в екваторіальній частині Тихого океану аномально нагріваються. Це явище спричиняє екстремальні посухи в одних регіонах і повені в інших, а також сприяє підвищенню температури повітря по всій планеті.

Відео дня

За останні 60 років вчені зафіксували вдвічі більше дуже сильних явищ Ель-Ніньо, ніж за попередні 60 років. Те, що спостерігається цього року, може стати найсильнішим із усіх відомих.

Тропічні ліси поглинають вуглекислий газ у процесі фотосинтезу. У більш спекотних умовах рослини закривають пори своїх листя, щоб уникнути втрати води. Однак закриття пор припиняє надходження вуглекислого газу, необхідного для фотосинтезу та росту.

Карта тропічних лісів Південної Америки Фото: Live Science

Під час явищ Ель-Ніньо, коли температура підвищується, ріст тропічних дерев сповільнюється, а їхня смертність зростає. У результаті під час розкладання мертвих дерев в атмосферу потрапляє величезна кількість вуглецю. Дослідження показало, що в роки з найсильнішими явищами Ель-Ніньо тропічні ліси Південної Америки фактично перестали поглинати вуглець і стали джерелом його викидів в атмосферу.

Вчені вважають, що тропічні ліси вже не можуть нормально адаптуватися до змін клімату, що призводить до катастрофічних втрат вуглецю. Чим більше його в атмосфері, тим вища температура на планеті. Вчені попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Тривогу викликає й нинішнє явище Ель-Ніньо, яке ще ніколи не починалося за такої високої температури океанів і повітря.

Автори дослідження вважають, що цього року ми можемо стати свідками загибелі тропічних дерев і втрати вуглецю в небачених раніше масштабах.

Тропічні ліси вразливі до дедалі сильнішої спеки та посухи. Існує ризик того, що вони перестануть поглинати вуглекислий газ, оскільки екстремальні кліматичні умови стають нормою. Це може призвести до незворотних змін клімату, коли екстремальна спека на всій планеті стане новою нормою.

Вчені стверджують, що збереження тропічних лісів має першочергове значення для запобігання катастрофічним кліматичним змінам на Землі.

Інші новини науки