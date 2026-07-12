Ця миша живе на висоті, де жоден ссавець не може вижити: секрет розкрито (фото)

Цей маленький гризун живе в умовах, які іноді описують як такі, що існують на Марсі.

Андська листовуха миша (Phyllotis vaccarum) мешкає в Еквадорі та Перу, і виявилося, що вона може вижити на висоті майже 7000 метрів. На такій висоті не може жити жоден ссавець у світі. Вчені з’ясували, як це вдається маленькому гризуну. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише IFLScience.

Ссавцям дуже складно вижити високо в горах. Там сильне сонячне випромінювання, мало їжі та води, низька температура, а також нижчий рівень кисню, ніж на рівні моря. Раніше вчені вважали, що єдиним ссавцем, здатним виживати дуже високо в горах, є великовуха піщуха (Ochotona macrotis), що мешкає в Гімалаях. Вчені з’ясували, що цей родич кролика має низку адаптацій для життя у високогірних районах.

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Вчені виявили, що андська листовуха миша, яка мешкає в Андах, може вижити на висоті 6739 метрів на вершині вулкана Льюльяйльяко (між Аргентиною та Чилі). Це означає, що цей гризун може жити приблизно на 500 метрів вище, ніж великовуха піщуха. На цій висоті рівень кисню становить приблизно 44% від кількості кисню на рівні моря.

Вчені виявили, що андська листовуха миша, яка мешкає в Андах, може вижити на висоті 6739 метрів на вершині вулкана Льюльяйльяко (між Аргентиною та Чилі) Фото: IFLS

Нове дослідження показало, що андська листовуха миша використовує поєднання метаболічних та генетичних адаптацій для виживання на величезній висоті.

Вчені провели аналіз генів мишей цього виду, що мешкають на різних висотах в Андах. Вони також провели лабораторні експерименти, що імітують холодні умови з низьким вмістом кисню, і виявили, що миші, які мешкають на великих висотах, виробляють значно більше тепла, ніж їхні рівнинні родичі.

При цьому ці гризуни не використовують ті самі адаптації, пов’язані з поліпшенням надходження кисню в кров, що й інші високогірні ссавці. Ці миші мають високу здатність зберігати тепло, незважаючи на низький рівень кисню. У них є фізіологічні та генетичні адаптації, що покращують вироблення енергії.

Також дослідження показало, що ці миші виживають на великих висотах завдяки незвичайним джерелам їжі, таким як лишайники, а також насіння та комахи, що переносяться вітром. Генетичний аналіз показав, що у мишей відбулися зміни в генах, які беруть участь у метаболізмі їжі, і вони здатні детоксифікувати рослинні сполуки, які зазвичай є небезпечними для життя.

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