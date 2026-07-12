Загублену собаку тепер може знайти новий нашийник: допомога надходить із космосу (фото)

Створено перший у світі нашийник, підключений до супутникового зв’язку.

На відміну від інших нашийників для собак із GPS, які потребують підключення до мережі мобільного зв’язку, новий нашийник від американської компанії Fi дозволяє стежити за собаками практично в будь-якій точці світу. Таким чином можна знайти загубленого улюбленця і навіть покликати його додому. Але поки що ця послуга доступна лише в США, пише Space.

Існують нашийники для собак із GPS-трекерами, які дають змогу визначити місцезнаходження тварини в межах зони дії вишок стільникового зв’язку. Але що робити, якщо собака загубилася там, де немає вишок стільникового зв’язку? У цьому випадку на допомогу прийде новий нашийник для собак із GPS-трекером під назвою Fi Ultra, створений компанією Fi, яка займається розробкою технологій для домашніх тварин.

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У компанії Fi заявляють, що вони створили перший у світі портативний пристрій для собак, підключений до мережі супутникового зв’язку. Пристрій поєднує в собі GPS-приймач, що визначає місцезнаходження собаки в режимі реального часу, та простий модем з батарейним живленням, який підключається до мережі мобільного зв’язку компанії T-Mobile, що з’єднується із супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX. За допомогою супутників у космосі можна побачити місцезнаходження загубленої собаки на своєму смартфоні.

Fi Ultra призначений для відстеження місцезнаходження собаки в будь-якій точці світу, але поки що ця послуга доступна лише на території США. На відміну від інших GPS-трекерів, Fi Ultra автоматично переходить на супутниковий зв’язок, якщо тварина виходить із зони дії вишок стільникового зв’язку.

Пристрій поєднує в собі GPS-приймач, який визначає місцезнаходження собаки в режимі реального часу, та простий модем з батарейним живленням, що підключається до мережі мобільного зв"язку компанії T-Mobile, яка з"єднується із супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX Фото: space.com

Власник собаки також може визначити зону, в межах якої собака може пересуватися без спрацьовування сигналу про те, що вона відійшла занадто далеко.

У компанії Fi заявляють, що акумулятор пристрою працює кілька днів, що дає власнику собаки достатньо часу, щоб знайти свого улюбленця. Щоб пришвидшити пошук, нашийник дозволяє власнику надсилати собаці сигнали, які перетворюються на вібрації або звуки, що має спонукати собаку повернутися додому.

Згідно із заявою Fi, собаку можна навчити реагувати на ці вібрації та звуки так, щоб вона розуміла: коли вони з’являються, господар дасть смачну їжу. Таким чином собака почне асоціювати ці вібрації та звуки з тим, що їжа знаходиться вдома, а отже, потрібно туди йти.

Сьогодні близько 11 мільйонів собак у всьому світі відстежуються за допомогою GPS у тій чи іншій формі. GPS-трекер компанії Fi виводить цю технологію на новий рівень, забезпечуючи практично повсюдний зв’язок із собакою, заявляють розробники.

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