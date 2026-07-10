Дивовижні переваги: вчені вважають, що собакам слід дозволяти спати у ліжку

Вчені нарешті поклали край давній суперечці щодо того, чи слід власникам дозволяти собаці спати на ліжку.

Суперечка щодо того, чи слід дозволяти собаці спати на ліжку, розділила власників домашніх тварин на два табори. Половина власників стверджує, що їм і на думку не спаде вигнати тварину з ліжка, але інші скаржаться, що їхні улюбленці заважають спати. Тепер експерти з домашніх тварин нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише Daily Mail.

Гарна новина для тих, хто дозволяє своїм улюбленцям спати разом із ними вночі: вчені вважають, що це може принести користь усім учасникам. Втім, дослідники визнають, що спільний сон дійсно підходить не кожному власнику і не кожній собаці.

За словами зоологині та консультантки з Ноттінгемського університету Трента, докторки Жаклін Бойд, багато власників повідомляють про зміцнення зв’язку зі своїми улюбленцями, зменшення відчуття самотності та збільшення соціальних контактів. Вчені також вважають, що спільний сон може принести фізіологічну, фізичну та психологічну користь як людині, так і улюбленцю.

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Суперечка щодо того, чи варто дозволяти тваринам спати на ліжку, триває вже давно: одні стверджують, що не можуть вигнати улюбленця, а інші прямо заявляють, що тварини погіршують якість їхнього сну. Дехто також турбувався про гігієну. Однак, незважаючи на ці побоювання, експерти з домашніх тварин зазначають, що сон поруч із собакою може мати деякі несподівані переваги.

Дослідження, присвячені вивченню суб’єктивних показників якості сну, свідчать, що власники домашніх тварин зазвичай відзначають кращу якість сну, коли їхня собака перебуває поруч із ними. Вчені зазначають, що це може бути пов’язано з тим, що присутність собаки знижує рівень емоційного збудження, а отже, покращує якість сну.

Цікаво, що користь від нічних обіймів із улюбленцем поширюється не лише на людей, а й на психологічний стан собак. Багато порід собак і котів, наприклад, були виведені шляхом селекції з метою розвитку прагнення до тісного зв’язку з людьми, зокрема до того, щоб відпочивати й розслаблятися разом. Саме тому спільний відпочинок може бути корисним для улюбленців.

Докторка Бойд також вважає, що спільний сон, ймовірно, може сприяти зміцненню зв’язку між людиною та домашніми улюбленцями, створюючи "міцну та стійку прив’язаність". І хоча гігієна та шерсть можуть становити проблему для людей, які страждають на алергію, правильний догляд за собакою та регулярна заміна постільної білизни запобігають ризику поширення бактерій і хвороб.

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