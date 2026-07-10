Удивительные преимущества: ученые считают, собакам следует разрешать спать в кровати

Ученые наконец-то поставили точку в давнем споре, о том следует ли владельцам пускать собаку спать на кровати.

Спор о том, следует ли пускать собаку спать на кровати, разделил владельцев домашних животных на два лагеря. Половина владельцев утверждает, что им и в голову не придет выгнать животное с кровати, но другие жалуются, что их питомцы портят сон. Теперь эксперты по домашним животным наконец-то поставили точку в этом давнем споре, пишет Daily Mail.

Хорошая новость для тех, кто разрешает питомцам спать с ними ночью: ученые считают, что это может принести пользу всем участникам. Впрочем, исследователи признают, что совместный сон действительно подходит не каждому владельцу и не каждой собаке.

По словам зоолога и консультанта из Ноттингемского университета Трента, доктора Жаклин Бойд, многие владельцы сообщают об усилении связи со своим питомцев, снижении ощущения одиночества и увеличении социальных контактов. Ученые также полагают, что совместный сон может принести физиологическую, физическую и психологическую пользу как человеку, так и питомцу.

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Спор о том, стоит ли пускать животных спать на кровати ведется уже давно: одни утверждают, что не могут согнать питомца, но другие прямо заявляют, что животные мешают качеству их сна. Некоторые также беспокоились о гигиене. Однако, несмотря на эти опасения, эксперты по домашним животным отмечают, что сон рядом с собакой может иметь некоторые неожиданные преимущества.

Исследования, изучающие субъективные показатели качества сна, показывают, что владельцы домашних животных обычно сообщают о более качественном сне, когда их собака находится рядом с ними. Ученые отмечают, что это может быть связано с тем, что присутствие собаки снижает уровень эмоционального возбуждения, а следовательно улучшает качество сна.

Любопытно, что польза от ночных объятий с питомцем распространяется не только на людей, но также и на психологическое состояние собак. Многие породы собак и кошек, например, были выведены путем селекции с целью развития стремления к тесной связи с людьми, включая предпочтение отдыхать и расслабляться вместе. Именно поэтому совместный отдых может быть полезным для питомцев.

Доктор Бойд также считает, что совместный сон, вероятно, может способствовать укреплению связи между человеком и питомцев, создавая "прочную и устойчивую привязанность". И хотя гигиена и шерсть могут быть проблемой для людей с аллергией, правильный уход за собакой и регулярная смена постельного белья предотвращают риск распространения бактерий и болезней.

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