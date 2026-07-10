Все сложно: действительно ли животные образуют пары на всю жизнь

По словам исследователей, семейное положение животных, на самом деле, может варьироваться от "все сложно" до "разведены".

Земля является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, неразлучники, чье название стало сленговым обозначением любящей человеческой пары. Пары этих африканских попугаев кормят, обнимаются, ухаживают друг за другом и испытывают стресс при разлуке, пишет Popular Science.

Неразлучники необычны тем, что выбирают одного партнера на всю жизнь. По словам ученых, хотя более 90% птиц образуют пары в рамках "социальной моногамии", большинство выбирают нового партнера каждый год или каждые несколько лет. Помимо неразлучников и некоторых других попугаев, лишь немногие птицы действительно образуют пары на всю жизнь, включая лебедей, орлов и альбатросов. Если говорить о нептичьих животных, образование пар на все жизнь еще менее распространено.

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Легко предположить, что выбор одного и того же партнера из года в год более практичен, чем поиск нового каждый сезон размножения. Но, на самом деле, это не всегда самый эффективный план, особенно если пара не остается вместе круглый год. Более того, оставаться с одним и тем же партнером из года в год попросту нецелесообразно с эволюционной точки зрения.

Таким образом, хотя у некоторых животных есть партнеры на всю жизнь, большинство предпочитают разные стратегии размножения. При этом, далекие от жизни неразлучников отношения животных часто включают в себя столько же сложностей, сколько и человеческие.

Например, по словам директора орнитологического отделения Института биологического интеллекта им. Макса Планка в Зеевизене, доктора Барта Кемпенаерса, у птиц социальная моногамия часто связана с двусторонней родительской заботой — самка и самец вместе заботятся о потомстве. Поэтому для родителей выгодно оставаться вместе, чтобы координировать заботу.

Впрочем, некоторые птицы, такие как кардиналы, образуют пары круглый год, а не только в период размножения. Когда нет потомства, которое нужно воспитывать, самец и самка кардинала вместе защищают свою территорию.

Млекопитающие и другие животные также могут получать различные преимущества от партнерства на протяжении всей жизни. Эксперты отмечают, что помимо родительской заботы, волки, койоты и лисы охотятся и защищают территорию вместе со своими партнерами; пары бобров поддерживают свои плотины; французские скалярии не заботятся о детях, а держатся вместе, патрулируя свои кормовые угодья.

Но что заставляет птиц создавать пары на всю жизнь? По словам доктора Кемпенаерса, долголетие, вероятно, является одним из факторов, влияющих на то, образует ли вид пару на всю жизнь. Простыми словами, чтобы оставаться вместе, оба партнера должны дожить до следующего сезона размножения. Крупные птицы, такие как альбатросы, живут в среднем гораздо дольше, чем мелкие птицы, например, синицы — это еще один фактор. Простыми словами, более крупные и долгоживущие птицы, как правило, образуют пары на всю жизнь.

Существуют и другие факторы, влияющие на брачные привычки. Чтобы два партнера оставались вместе долгое время, они должны иметь возможность постоянно находить друг друга каждый брачный сезон. Птицы, образующие пары на всю жизнь, как правило, либо остаются вместе круглый год, либо возвращаются в одни и те же места в одно и то же время каждый год.

Впрочем, даже в отношениях птиц часто встречаются разрывы, которые ученые называют "разводами". Некоторые птицы, образующие пары на всю жизнь, такие как журавли и лебеди, мигрируют вместе семейными группами. Однако у большинства перелетных птиц партнеры путешествуют раздельно. Это может привести к тому, что птицам попросту придется выбрать нового партнера.

Ученые отмечают, что животные также порой "изменяют" друг другу. Социальная моногамия у животных не обязательно означает сексуальную моногамию. Даже для видов, которые образуют пары на всю жизнь, может быть выгодно для выживания объединиться с одним партнером, продолжая спариваться и иметь потомство с другими.

Впрочем, ученые признают, что нам до сих пор многое неизвестно о брачных привычках животных, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше.

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