Все складно: чи справді тварини утворюють пари на все життя

За словами дослідників, сімейний стан тварин, насправді, може варіюватися від "все складно" до "розлучені".

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них не перестають дивувати вчених. Наприклад, нерозлучники, назва яких стала сленговим позначенням закоханої людської пари. Пари цих африканських папуг годують одне одного, обіймаються, піклуються одне про одного та відчувають стрес під час розлуки, пише Popular Science.

Нерозлучники відрізняються тим, що обирають одного партнера на все життя. За словами вчених, хоча понад 90 % птахів утворюють пари в рамках "соціальної моногамії", більшість обирає нового партнера щороку або кожні кілька років. Окрім нерозлучників та деяких інших папуг, лише небагато птахів справді утворюють пари на все життя, зокрема лебеді, орли та альбатроси. Якщо говорити про тварин, що не належать до класу птахів, утворення пар на все життя ще менш поширене.

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Легко припустити, що вибір одного й того самого партнера з року в рік є більш практичним, ніж пошук нового кожного сезону розмноження. Але, насправді, це не завжди найефективніший план, особливо якщо пара не залишається разом цілий рік. Більше того, залишатися з одним і тим самим партнером з року в рік просто недоцільно з еволюційної точки зору.

Отже, хоча у деяких тварин є партнери на все життя, більшість віддає перевагу різним стратегіям розмноження. При цьому стосунки тварин, які далекі від життя нерозлучних пар, часто містять стільки ж складнощів, скільки й людські.

Наприклад, за словами директора орнітологічного відділення Інституту біологічного інтелекту ім. Макса Планка в Зеевізені, доктора Барта Кемпенаерса, у птахів соціальна моногамія часто пов’язана з двосторонньою батьківською турботою — самка і самець разом піклуються про потомство. Тому батькам вигідно залишатися разом, щоб координувати догляд.

Втім, деякі птахи, такі як кардинали, утворюють пари цілий рік, а не лише в період розмноження. Коли немає потомства, яке потрібно виховувати, самець і самка кардинала разом захищають свою територію.

Ссавці та інші тварини також можуть отримувати різні переваги від партнерства протягом усього життя. Експерти зазначають, що, окрім батьківської турботи, вовки, койоти та лисиці полюють і захищають територію разом зі своїми партнерами; пари бобрів підтримують свої греблі; французькі скалярії не піклуються про дитинчат, а тримаються разом, патрулюючи свої кормові угіддя.

Але що змушує птахів утворювати пари на все життя? За словами доктора Кемпенаерса, довголіття, ймовірно, є одним із чинників, що впливають на те, чи утворює вид пари на все життя. Простими словами, щоб залишатися разом, обидва партнери повинні дожити до наступного сезону розмноження. Великі птахи, такі як альбатроси, живуть у середньому набагато довше, ніж дрібні птахи, наприклад, синиці — це ще один фактор. Простіше кажучи, більші та довгоживучі птахи, як правило, утворюють пари на все життя.

Існують також інші чинники, що впливають на шлюбні звички. Щоб двоє партнерів залишалися разом тривалий час, вони повинні мати можливість постійно знаходити одне одного кожного шлюбного сезону. Птахи, які утворюють пари на все життя, як правило, або залишаються разом цілий рік, або повертаються в ті самі місця в один і той самий час щороку.

Втім, навіть у стосунках птахів часто трапляються розриви, які вчені називають "розлученнями". Деякі птахи, що утворюють пари на все життя, такі як журавлі та лебеді, мігрують разом сімейними групами. Однак у більшості перелітних птахів партнери подорожують окремо. Це може призвести до того, що птахам доведеться просто обрати нового партнера.

Вчені зазначають, що тварини також інколи "зраджують" одне одному. Соціальна моногамія у тварин не обов’язково означає сексуальну моногамію. Навіть для видів, які утворюють пари на все життя, може бути вигідним для виживання об’єднатися з одним партнером, продовжуючи спаровуватися та мати потомство з іншими.

Втім, вчені визнають, що нам досі багато чого невідомо про шлюбні звички тварин, а тому потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися більше.

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