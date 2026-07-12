Потерявшуюся собаку теперь может найти новый ошейник: помощь приходит из космоса (фото)

Создан первый в мире ошейник, который подключен к спутниковой связи.

В отличие от других ошейников для собак с GPS, требующих подключения к сотовой сети, новый ошейник от компании американской компании Fi может следить за собаками практически в любой точке мира. Таким образом можно найти потерявшегося домашнего любимца и даже позвать его домой. Но пока эта услуга доступна лишь в США, пишет Space.

Существуют ошейники для собак с GPS-трекерами, которые позволяют обнаружить животное в пределах действия вышек сотовой связи. Но, что если собака потерялась там, где нет вышек сотовой связи? В этом случае придет на помощь новый ошейник для собак с GPS-трекером под названием Fi Ultra, созданный компанией Fi, которая занимается созданием технологий для домашних животных.

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В компании Fi заявляют, что они создали первое в мире носимое устройство для собак, подключенное к сети спутниковой связи. Устройство сочетает в себе GPS-приемник, определяющий местоположение собаки в режиме реального времени, и простой модем с батарейным питанием, подключающийся к сотовой сети компании T-Mobile, которая соединяется со спутниковой сетью Starlink компании SpaceХ. С помощью спутников в космосе можно увидеть местоположение потерявшейся собаки у себя на смартфоне.

Fi Ultra предназначен для отслеживания местоположения собаки в любой точке мире, но пока эта услуга доступна лишь на территории США. В отличие от других GPS-трекеров, Fi Ultra автоматически переключается на спутниковую связь, если животное выходит из зоны действия вышек сотовой связи.

Устройство сочетает в себе GPS-приемник, определяющий местоположение собаки в режиме реального времени, и простой модем с батарейным питанием, подключающийся к сотовой сети компании T-Mobile, которая соединяется со спутниковой сетью Starlink компании SpaceХ Фото: space.com

Владелец собаки также может установить зону, в пределах которой собаке разрешено передвигаться без срабатывания оповещения о том, что она ушла слишком далеко.

В компании Fi говорят, что батарея устройства работает несколько дней, что дает владельцу собаки достаточно времени, чтобы найти своего питомца. Чтобы ускорить поиск, ошейник позволяет владельцу отправлять собаке сигналы, которые превращаются в вибрации или звуки, что должно заставить собаку вернуться домой.

Согласно заявлению Fi, можно научить собаку реагировать на эти вибрации и звуки таким образом, чтобы она понимала, что при их появлении владелец даст вкусную еду. Таким образом собака начнет ассоциировать эти вибрации и звуки с тем, что еда находится дома, а значит нужно туда идти.

Сегодня около 11 миллионов собак по всему миру отслеживаются с помощью GPS в той или иной форме. GPS-трекер компании Fi выводит эту технологию на новый уровень, обеспечивая практически повсеместную связь с собакой, заявляют разработчики.

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