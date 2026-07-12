Ученые создали сверхпрочный материла из пчелиного шелка (фото)

Исследователи нашли в природе практичные материалы, которые являются легкими, прочными и могут быстро разлагаться.

Значительная часть исследований, направленных на создание новых материалов, посвящена впечатляющим свойствам паучьего шелка. Но теперь ученые занялись исследованием свойств пчелиного шелка и сделали первый шаг к созданию сверхпрочного материала. Результаты исследования опубликованы в журналах PLOS One и SynBio, пишет ScienceAlert.

Большинство людей никогда не слышали о пчелином шелке, ведь он не такой известный как паучий шелк. В мире насекомых шелк используется для всего, от плетения паутины и строительства гнезд до плетения коконов. Одиночные пчелы, составляющие около 75% всех видов пчел, производят шелк для строительства коконов, обеспечивающих защиту для их личинок. Теперь ученые создали новый метод синтеза природного пчелиного шелка и впервые создали из него прочную пленку. Это первый шаг к созданию нового типа сверхпрочного материала.

Відео дня

Паучий шелк в пять раз прочнее стали, но его невероятно сложно воспроизвести в лаборатории. Новый метод позволяет синтезировать пчелиный шелк, который также очень прочный. Ученые смогли синтезировать щелк, производимый синей садовой пчелой (Osmia lignaria).

Пчелиный шелк Фото: ScienceAlert

Полученный из пчелиного шелка материал не только очень прочный, но также очень гибкий, имеет антимикробные свойства и не пропускает воздух. Именно такое сочетание необходимо для биомедицинских материалов следующего поколения, таких как хирургические нити, каркасы для тканевой инженерии и технический текстиль.

Для синтеза пчелиного шелка ученые использовали систему выращивания, напечатанную на 3D-принтере, которая имитирует естественное гнездо пчел, и затем вырастили внутри нее личинки пчелы. Личинки плетут вокруг себя прочный защитный кокон и ученым удалось получить нити пчелиного шелка.

После этого исследователи смогли создать тот же шел искусственным образом, используя методы молекулярной биологии.

Другие новости науки