Ученые создали сверхпрочный материла из пчелиного шелка (фото)
Исследователи нашли в природе практичные материалы, которые являются легкими, прочными и могут быстро разлагаться.
Значительная часть исследований, направленных на создание новых материалов, посвящена впечатляющим свойствам паучьего шелка. Но теперь ученые занялись исследованием свойств пчелиного шелка и сделали первый шаг к созданию сверхпрочного материала. Результаты исследования опубликованы в журналах PLOS One и SynBio, пишет ScienceAlert.
Большинство людей никогда не слышали о пчелином шелке, ведь он не такой известный как паучий шелк. В мире насекомых шелк используется для всего, от плетения паутины и строительства гнезд до плетения коконов. Одиночные пчелы, составляющие около 75% всех видов пчел, производят шелк для строительства коконов, обеспечивающих защиту для их личинок. Теперь ученые создали новый метод синтеза природного пчелиного шелка и впервые создали из него прочную пленку. Это первый шаг к созданию нового типа сверхпрочного материала.
Паучий шелк в пять раз прочнее стали, но его невероятно сложно воспроизвести в лаборатории. Новый метод позволяет синтезировать пчелиный шелк, который также очень прочный. Ученые смогли синтезировать щелк, производимый синей садовой пчелой (Osmia lignaria).
Полученный из пчелиного шелка материал не только очень прочный, но также очень гибкий, имеет антимикробные свойства и не пропускает воздух. Именно такое сочетание необходимо для биомедицинских материалов следующего поколения, таких как хирургические нити, каркасы для тканевой инженерии и технический текстиль.
Для синтеза пчелиного шелка ученые использовали систему выращивания, напечатанную на 3D-принтере, которая имитирует естественное гнездо пчел, и затем вырастили внутри нее личинки пчелы. Личинки плетут вокруг себя прочный защитный кокон и ученым удалось получить нити пчелиного шелка.
После этого исследователи смогли создать тот же шел искусственным образом, используя методы молекулярной биологии.
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