В космос разрешили запустить огромное зеркало: может "ослепить" водителей и разрушить астрономию

В США разрешили запуск на орбиту космического зеркала для освещения участков Земли в ночное время, которое превратит ночь в день на участке шириной 5 километров.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение компании Reflect Orbital на запуск в космос первого отражающего спутника, который будет доставлять солнечный свет в места на Земле, находящиеся в темноте. Компания хочет отправить на орбиту 50 000 таких космических зеркал. Но ученые против такого решения, ведь такие спутники могут негативно повлиять на людей, животных и нанести серьезных ущерб астрономии, пишет IFScience.

Спутники компании Reflect Orbital, снащенные огромными зеркалами, согласно плану, должны доставлять на Землю солнечный свет в ночное время для освещения участков поверхности планеты шириной до 5 километров. Компания утверждает, что этот свет можно будет использовать для обеспечения солнечной энергией солнечных электростанций и освещения районов, пострадавших от стихийных бедствий, в ночное время, а также для освещения городов, которые в результате аварии лишились электроэнергии.

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FCC разрешила отправить в ближайшие месяцы на низкую околоземную орбиту спутник Earendil-1 компании Reflect Orbital, оснащенный квадратным зеркалом шириной 18 метров. Зеркало будет отражать солнечный свет, освещая область на поверхности Земли шириной около 5 километров. В конечном итоге компания хочет отправить в космос до 50 000 огромных зеркал.

Reflect Orbital надеется запустить 1000 более крупных зеркал к концу 2028 года и еще 5000 к 2030 году. Самые большие зеркала будут иметь ширину 55 метров и отражать в 100 раз больше света, чем полная Луна.

Этот проект вызвал шквал критики со стороны ученых. Они утверждают, что свет от космических зеркал может "ослеплять" водителей и пилотов самолетов, а также нарушить циркадные ритмы — циклы света и темноты, которые помогают людям, животным и растениям определять, когда нужно просыпаться и спать, цвести или мигрировать. Также этот проект может нанести серьезный ущерб астрономии.

Ученые считают, что эти космические зеркала создадут огромное количество светового загрязнения на Земле. Световое загрязнение влияет на циркадный ритм и вредно для здоровья человека, а также негативно сказывается на поведении растений и животных.

Одна из самых больших проблем заключается в том, что свет не остается локализованным при прохождении через атмосферу, он рассеивается. Это означает, что любой спутник, отражающий солнечный свет на Землю ночью, будет освещать небо на широком пространстве.

По слова астрономов, некоторые места на Земле станут иметь очень яркое небо ночью, а значит невозможно будет наблюдать за звездами и другими объектами в космосе в ночное время.

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