У космос дозволили запустити величезне дзеркало: може "засліпити" водіїв і зруйнувати астрономію

У США дозволили запуск на орбіту космічного дзеркала для освітлення ділянок Землі вночі, яке перетворить ніч на день на ділянці шириною 5 кілометрів.

Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) надала компанії Reflect Orbital дозвіл на запуск у космос першого відбиваючого супутника, який доставлятиме сонячне світло в місця на Землі, що перебувають у темряві. Компанія хоче відправити на орбіту 50 000 таких космічних дзеркал. Але вчені виступають проти такого рішення, адже такі супутники можуть негативно вплинути на людей, тварин і завдати серйозної шкоди астрономії, пише IFScience.

Супутники компанії Reflect Orbital, оснащені величезними дзеркалами, згідно з планом, мають доставляти на Землю сонячне світло вночі для освітлення ділянок поверхні планети шириною до 5 кілометрів. Компанія стверджує, що це світло можна буде використовувати для забезпечення сонячною енергією сонячних електростанцій та освітлення районів, що постраждали від стихійних лих, у нічний час, а також для освітлення міст, які внаслідок аварії залишилися без електроенергії.

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FCC дозволила у найближчі місяці запустити на низьку навколоземну орбіту супутник Earendil-1 компанії Reflect Orbital, оснащений квадратним дзеркалом шириною 18 метрів. Дзеркало відбиватиме сонячне світло, освітлюючи ділянку на поверхні Землі шириною близько 5 кілометрів. Зрештою компанія планує запустити в космос до 50 000 величезних дзеркал.

Reflect Orbital сподівається запустити 1000 більших дзеркал до кінця 2028 року та ще 5000 до 2030 року. Найбільші дзеркала матимуть ширину 55 метрів і відбиватимуть у 100 разів більше світла, ніж повний Місяць.

Цей проєкт викликав шквал критики з боку вчених. Вони стверджують, що світло від космічних дзеркал може "засліплювати" водіїв і пілотів літаків, а також порушити циркадні ритми — цикли світла й темряви, які допомагають людям, тваринам і рослинам визначати, коли потрібно прокидатися і спати, цвісти або мігрувати. Також цей проєкт може завдати серйозної шкоди астрономії.

Вчені вважають, що ці космічні дзеркала спричинять величезне світлове забруднення на Землі. Світлове забруднення впливає на циркадний ритм і шкідливе для здоров’я людини, а також негативно позначається на поведінці рослин і тварин.

Одна з найбільших проблем полягає в тому, що світло не залишається локалізованим під час проходження через атмосферу, воно розсіюється. Це означає, що будь-який супутник, який відбиває сонячне світло на Землю вночі, освітлюватиме небо на великій території.

За словами астрономів, у деяких місцях на Землі вночі небо стане дуже яскравим, а отже, уночі неможливо буде спостерігати за зірками та іншими об’єктами у космосі.

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