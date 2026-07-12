У нас є шосте чуття, про яке ви, ймовірно, не чули: воно дуже важливе для людини

Вчені вважають, що, окрім відомих п’яти чуттів, у людини дійсно існує шосте чуття, яке відіграє важливу роль у психічному здоров’ї.

Всім відомо, що людина має п’ять почуттів: дотик, зір, слух, нюх і смак. Але дедалі більше досліджень свідчать про те, що у нас є шосте почуття, про яке мало хто знає. Вважається, що цей чуттєвий орган має таке ж важливе значення для нашого благополуччя, як і всі інші, пише ScienceAlert.

Вчені вважають, що у людей дійсно є шосте чуття, яке називається інтероцепція. Це здатність організму відчувати та інтерпретувати власні внутрішні сигнали. Цей чуттєвий механізм допомагає відчувати те, що здається невидимим, але відбувається постійно: наприклад, частоту серцевих скорочень, дихання, відчуття голоду, температуру тіла.

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Вчені з Університетського коледжу Лондона стверджують, що ми не завжди звертаємо на це увагу, але це надзвичайно важливе відчуття, оскільки воно забезпечує оптимальну роботу кожної системи організму. Дослідники виявили, що шосте чуття попереджає нас про можливе порушення балансу в організмі, наприклад, змушуючи нас тягнутися за напоєм, коли ми відчуваємо спрагу, або змушуючи зняти теплий одяг, коли нам занадто спекотно.

Водночас вчені дійшли висновку, що інтероцепція виходить за межі простого регулювання наших біологічних потреб і може відігравати важливу роль у низці психічних розладів, зокрема тривожності, депресії, посттравматичний стресовий розлад та розлади харчової поведінки.

Загальна ідея полягає в тому, що наше усвідомлення таких речей, як м’язове напруження, дихання та частота серцевих скорочень, може дати нам важливі підказки щодо того, коли наше тіло перебуває в нормальному стані, а коли існує загроза серйозних порушень. Дослідники вважають, що порушення цього процесу може сприяти розвитку психічних розладів.

Наприклад, людина, яка страждає від тривожності, може гостро відчувати частоту серцевих скорочень у таких ситуаціях, як соціальна взаємодія, що викликає у неї відчуття дискомфорту.

Експеримент, у ході якого досліджувався вплив голоду на настрій, показав, що люди з розвиненою інтероцепцією відчували менше коливань настрою, ніж люди зі слабкою інтероцепцією.

Водночас деякі вчені стверджують, що людина насправді має до 33 різних відчуттів, багато з яких ще належить пояснити та дослідити.

Дослідження показують, що люди набагато чутливіші, ніж вважалося раніше. Навіть якщо поки що немає назви для цих нових відчуттів, вони вже відіграють набагато більшу роль у нашому благополуччі, ніж ми собі уявляємо, стверджують вчені.

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