У космосі з нашим мозком відбувається щось дивне: астронавти повертаються зовсім іншими людьми

Як показує дослідження, космос має значний вплив на мозок людини, і це може стати серйозною проблемою для місій на Марс та інші, більш віддалені світи.

За час тривалої еволюції людина добре пристосувалася до життя в умовах нормальної гравітації. Однак тіло людини, а також її мозок зазнають змін у космосі. Вчені з’ясували, що мозок може адаптуватися до нової гравітації, але для цього потрібно багато часу, і це може стати проблемою для пілотованих місій у глибокий космос. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Psychology, пише BBC.

Як повідомляють астронавти, які тривалий час перебували на орбіті, їхні тіла змінюються в космосі, а також змінюється відчуття гравітації. За останні десятиліття вчені з'ясували, що м'язи та кістки людини зазнають негативних змін через тривале перебування в невагомості. Тому астронавти на орбіті постійно займаються фізичними вправами. Але вченим ще дуже мало відомо про те, як невагомість впливає на наш мозок.

Відео дня

У рамках нового дослідження вчені об’єднали результати 15 досліджень, у яких взяли участь близько 400 осіб. Серед них були астронавти, а також добровольці, які брали участь у симуляціях космічних польотів на Землі. Автори наукової роботи зазначають, що їм вдалося виявити зміни, які відбуваються в мозку під впливом мікрогравітації.

За словами вчених, вони виявили як структурні, так і функціональні зміни в мозку, що виникли через відсутність нормальної гравітації. Зміни відбуваються в тих частинах мозку, які контролюють рух, рівновагу та усвідомлення власного тіла.

Під час польоту на Марс, після приблизно восьми місяців у космосі, мозок астронавтів добре пристосується до мікрогравітації. Але проблема виникне, коли екіпаж опиниться на поверхні Червоної планети Фото: Live Science

Водночас з’ясувалося, що під час тривалого перебування в космосі мозок астронавтів зміг адаптуватися до нової гравітації, а точніше — до її майже повної відсутності. Але проблема полягає в тому, наскільки швидко відбувається перебудова мозку. За словами вчених, на це може знадобитися дуже багато часу.

Наприклад, під час польоту на Марс, після приблизно восьми місяців у космосі, мозок астронавтів добре адаптується до мікрогравітації. Але проблема виникне, коли екіпаж опиниться на поверхні Червоної планети, де гравітація становить приблизно 30% від земної. Мозок, як вважають вчені, не зможе швидко звикнути до нових умов, і це може призвести до неправильного сприйняття власного тіла, порушити координацію рухів і спричинити травми.

Хоча м’язи та кістки можна підтримувати у належній формі щоденними вправами, мозок, який ними керує, може бути не готовий до змін гравітації. Автори зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти вплив космосу на наш мозок і підготуватися до майбутніх пілотованих місій на Марс та до більш віддалених світів Сонячної системи.

Інші новини науки