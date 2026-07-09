Что-то странное происходит с нашим мозгом в космосе: астронавты возвращаются другими людьми

Как показывает исследование, космос оказывает сильное влияние на мозг человека и это может стать большой проблемой для миссий на Марс и другие более далекие миры.

За время длительной эволюции человек хорошо приспособился к жизни в условиях нормальной гравитации. Но тело человека, а также его мозг подвергаются изменениям в космосе. Ученые выяснили, что мозг может адаптироваться к новой гравитации, но для этого требуется много времени, и это может стать проблемой для пилотируемых миссий в глубокий космос. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, пишет BBC.

Как сообщают астронавты, длительное время находившиеся на орбите, их тела меняются в космосе, а также меняется ощущение гравитации. За последние десятилетия ученые выяснили, что мышцы и кости человека подвержены негативным изменениям из-за длительного пребывания в невесомости. Поэтому астронавты на орбите постоянно занимаются физическими управлениями. Но еще очень мало известно ученым о том, как невесомость влияет на наш мозг.

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Ученые в рамках нового исследования объединили результаты 15 исследований, в которых приняли участие около 400 человек. В их число вошли астронавты, а также добровольцы, участвовавшие в симуляциях космических полетов на Земле. Авторы научной работы говорят, что им удалось выявить изменения, происходящие в мозге при воздействии микрогравитации.

По словам ученых, они обнаружили как структурные, так и функциональные изменения в мозге, возникшие из-за отсутствия нормальной гравитации. Изменения происходят в тех частях мозга, которые контролируют движение, равновесие и осознание собственного тела.

Во время полета на Марс, после примерно восьми месяцев в космосе, мозг астронавтов будет хорошо адаптирован к микрогравитации. Но проблема возникнет, когда экипаж окажется на поверхности Красной планеты Фото: Live Science

В то же время выяснилось, что в течение длительного пребывания в космосе мозг астронавтов смог адаптироваться к новой гравитации, точнее к почти ее полному отсутствию. Но проблема заключается в том, насколько быстро происходит перестройка мозга. По словам ученых, на это может уйти очень много времени.

Например, во время полета на Марс, после примерно восьми месяцев в космосе, мозг астронавтов будет хорошо адаптирован к микрогравитации. Но проблема возникнет, когда экипаж окажется на поверхности Красной планеты, где гравитация составляет примерно 30% от земной. Мозг, как считают ученые, не сможет быстро привыкнуть к новым условиям и это может привести к неправильному осознанию собственного тела, нарушить движения и вызвать травмы.

Хотя мышцы и кости можно поддерживать в нужной форме ежедневными упражнениями, мозг, который ими управляет, может быть не готов к изменениям гравитации. Авторы говорят, что нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять влияние космоса на наш мозг, чтобы подготовиться к будущим пилотируемым миссиям на Марс и более далекие миры Солнечной системы.

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