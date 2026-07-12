У нас есть шестое чувство, о котором вы, вероятно не слышали: оно очень важно для человека

Ученые считают, что кроме известных пяти чувство у человека действительно существует шестое чувство, которое играет важную роль в психическом здоровье.

Всем известно, что у человека есть пять чувств: осязание, зрение, слух, обоняние и вкус. Но все больше исследований показывают, что у нас есть шестое чувство, о котором мало кто знает. Предполагается, что это чувство имеет такое же важное значение для для нашего благополучия, как и все остальные, пишет ScienceAlert.

Ученые считают, что у людей действительно есть шестое чувство, которое называется интероцепция. Это способность организма ощущать и интерпретировать собственные внутренние сигналы. Это чувство помогает ощущать то, что кажется невидимым, но происходит постоянно: например, частоту сердечных сокращений, дыхание, чувство голода, температуру тела.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона говорят, что мы не всегда обращаем на это внимание, но это чрезвычайно важное чувство, поскольку оно обеспечивает оптимальную работу каждой системы организма. Исследователи обнаружили, что шестое чувство предупреждает нас о возможном нарушении баланса в организме, например, заставляя нас тянуться за напитком, когда мы чувствуем жажду, или заставляя снять теплую одежду, когда нам слишком жарко.

В то же время ученые пришли к выводу, что интероцепция выходит за рамки простого регулирования наших биологических потребностей и может играть важную роль в ряде психических расстройств, включая тревожность, депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства пищевого поведения.

Общая идея заключается в том, что наше осознание таких вещей, как мышечное напряжение, дыхание и частота сердечных сокращений, может дать нам важные подсказки о том, когда наше тело находится в нормальном состоянии, а когда существует угроза серьезных нарушений. Исследователи считают, что нарушение этого процесса может способствовать развитию психических расстройств.

Например, человек, страдающий тревожностью, может остро ощущать частоту сердечных сокращений в таких ситуациях, как социальное взаимодействие, что вызывает у него чувство дискомфорта.

Эксперимент, где изучалось влияние голода на настроение показал, что люди с развитой интероцепцией испытывали меньше перепадов настроения, чем люди с плохой интероцепцией.

В то же время некоторые ученые утверждают, что у человека на самом деле есть до 33 различных чувств, многие из которых еще предстоит объяснить и изучить.

Исследования показывают, что люди гораздо более чувствительны, чем предполагалось. Даже если пока нет названия для новых чувств, они уже играют гораздо большую роль в нашем благополучии, чем мы себе представляем, говорят ученые.

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