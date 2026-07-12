Герой Антарктиды: впервые получены снимки затонувшего корабля, где умер Эрнест Шеклтон (фото)

Ученые впервые сфотографировали обломки затонувшего судна Quest, где более 100 лет назад умер знаменитый исследователь Антарктики.

Корабль Quest затонул в 1962 году и его обломки впервые были обнаружены только в 2024 году. Теперь ученые из Королевского канадского географического общества использовали два подводных аппарата, чтобы получить высококачественные фотографии корабля, на котором более 100 лет назад умер знаменитый исследователь Арктики Эрнест Шеклтон, пишет IFLScience.

Эрнест Шеклтон (1874 – 1922) – это исследователь Антарктики, участник четырех антарктических экспедиций, который внес важный вклад в исследование Антарктиды и окружающих регионов.

Шеклтон находился на борту корабля Quest, когда умер от сердечного приступа в январе 1922 года в возрасте 47 лет. В то время корабль стоял на якоре у Южной Георгии, острова в южной Атлантике, когда ученый плыл к Антарктиде во время новой экспедиции. Quest позже стал судном для охоты на тюленей и затонул, будучи раздавленным льдом у побережья Канады в Лабрадорском море в 1962 году. Весь экипаж спасся.

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Шеклтон находился на борту корабля Quest, когда умер от сердечного приступа в январе 1922 года в возрасте 47 лет Фото: Wikipedia

Два года назад канадские ученые впервые обнаружили обломки корабля Quest на глубине 390 метров примерно в 80 км от побережья Канады. Тоггда были получены первые гидролокационные изображения обломков.Теперь же ученые сделали первые фотографии затонувшего судна Шеклтона с помощью двух подводных аппаратов, оснащенных современными камерами.

Исследование показало, что корабль получил серьезные повреждения при столкновении с морским дном, но его все еще можно узнать. Большая часть затонувшего корабля сохранилась в целости, за исключением главной мачты.

Исследование показало, что корабль получил серьезные повреждения при столкновении с морским дном, но его все еще можно узнать Фото: IFLS

За более чем 60 лет на морском дне корабль превратился в среду обитания для морской флоры и фауны. В то же время обломки корабля покрыты множеством больших рыболовных сетей, потерянных проходящими мимо кораблями за прошедшие годы.

Ученые сейчас занимаются обследованием обломков с использованием технологии подводной фотограмметрии, которая позволит создать трехмерную цифровую модель корабля для дальнейшего изучения как океанографами, так и историками.

За более чем 60 лет на морском дне корабль превратился в среду обитания для морской флоры и фауны Фото: IFLS

После завершения этого исследования ученые планируют отправиться к побережью Гренландии, чтобы исследовать затонувший корабль Роберта Скотта, еще одного знаменитого исследователя Антарктиды.

Скотт и его команда отправились на корабле Terra Nova, чтобы первыми достичь Южного полюса, но их опередил Роальд Амундсен, прибывший всего пять недель назад. В 1912 году Скотт во время обратного пути с Южного полюса погиб.

Позже корабль Terra Nova использовали для охоты на тюленей, но в конечном итоге затонул в 1942 году, столкнувшись со льдом у берегов Гренландии.

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