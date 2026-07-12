Старше пирамиды Хеопса в Египте: находка в США может переписать историю человечества (фото)

Обнаруженные артефакты могут переписать историю древних людей, живших в Северной Америке.

Археологи считают, что пещера в горах в штате Орегон была заселена людьми 18 250 лет назад. Но сейчас считается, что первые люди в Северную Америку прибыли из Азии 13 000 лет назад. Если это открытие подтвердится, то данная пещера войдет в число старейших известных мест обитания человека в Северной Америке. При этом оно будет в 4 раза старше самой большой пирамиды в Египте – пирамиды Хеопса, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета штата Орегон (США) обнаружили искусно изготовленных каменных скребка из оранжевого агата, погребенных под слоем вулканического пепла. Эти инструменты использовались для разделки туш бизонов и обработки их шкур. На одном из скребков даже остались следы крови бизона. Возле древних каменных инструментов были обнаружены фрагменты зубов вымерших верблюдов и бизонов.

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Ученые из Университета штата Орегон (США) обнаружили искусно изготовленных каменных скребка из оранжевого агата, погребенных под слоем вулканического пепла Фото: Daily Mail

Анализ вулканического пепла показал, что он возник в результате извержения вулкана 15 000 лет назад. Радиоуглеродный анализ эмали зубов вымерших животных показал, что их возраст составляет примерно около 18 250 лет.

Это значит, что древние люди обитали в этой пещере более 18 000 лет назад. Это намного раньше, чем считали ученые. Современная теория гласит, что что первые люди пришли в Северную Америку из Азии 13 000 лет назад. Эта находка ставит данную теорию под сомнение.

Эти инструменты использовались для разделки туш бизонов и обработки их шкур Фото: Daily Mail

Артефакты дополняют растущее количество доказательств того, что люди могли достичь Северной Америки гораздо раньше. Но результате данного исследования еще стоит подтвердить.

Еще одно открытие было сделано в штате Орегоне ранее в этом году, и оно также переписывает историю человечества. Археологи обнаружили фрагменты шкур животных, сшитые вместе, возраст которых составляет 12 000 лет назад.

Это означает, что люди в Северной Америке обладали развитыми навыками работы тушами животных и деревом за тысячи лет до постройки пирамиды Хеопса.

До сих пор ученые считали, что древние люди на территории современных США были простыми охотниками-собирателями, но новые артефакты показывают наличие сложных технологий.

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