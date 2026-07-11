Могила ведьмы раскопана: какие тайны были захоронены в неолитическом памятнике (фото)

Археологи, работающие на месте доисторического памятника "Могила ведьмы" в Шотландии, обнаружили новые доказательства, которые помогут лучше понять, как это место было построено тысячи лет назад. Раскопки проводились на острове Саут-Уист, где исследователи обнаружили неолитическую керамику, кремневые орудия и другие следы людей, живших около 6 000 лет назад.

Раскопки проводили исследователи совместно с Археологической группой общины Уиста в рамках проекта "Древнейшие мегалитические памятники Шотландии". Памятник в Леавали — это сохранившаяся каменная камера, датируемая примерно 4000 годом до н. э., пишет Heritage Daily.

Сооруженный из четырёх вертикальных каменных плит, этот памятник служил погребальной камерой для умерших. Сняв дерн с раскопа рядом с камерой, археологи быстро обнажили камни из кургана, которые изначально покрывали гробницу.

Сооруженный из четырех вертикальных каменных плит, этот памятник служил погребальной камерой для умерших

Саймон Дэвис, руководитель Общественной археологической группы острова Уист, ежедневно создавал 3D-модели, чтобы зафиксировать ход раскопок. В начале работ команда обнаружила несколько железных гвоздей, которые, как считается, связаны с исследованиями, проведенными в 1990-х годах. Более важная находка появилась, когда во второй траншее внутри камеры был обнаружен фрагмент доисторической керамики рядом со скоплением мелких камней между двумя большими вертикальными плитами, что стало новым доказательством деятельности людей неолита на этом месте.

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По мере продолжения раскопок исследователи обнаружили ещё больше фрагментов керамики, а также обработанные кремневые орудия и отщепы, образовавшиеся в процессе изготовления каменных орудий. Они также определили линию, которая, вероятно, является контуром ограждения бронзового века, пролегающей через каирн с востока на запад. Это подтвердило данные предыдущих исследований, которые указывали на то, что памятник оставался важной ориентирной точкой ещё долгое время после его сооружения.

На четвёртый день археологи исследовали круглое образование внутри камеры. По их мнению, это могло быть отверстие от столба сооружения, существовавшего до появления камня, или яма, образовавшаяся в результате попытки разграбления памятника в прошлом.

По мере продолжения раскопок исследователи обнаружили еще больше фрагментов керамики, а также обработанные кремневые орудия и отщепы, образовавшиеся в процессе изготовления каменных орудий

Для дальнейшего исследования были собраны образцы фосфатов для лабораторного анализа. Анализ фосфатов позволяет обнаружить следы органического материала, исчезнувшие со временем, помогая исследователям идентифицировать прошлую человеческую деятельность даже в тех случаях, когда видимых остатков уже не существует.

Эти открытия добавили ценных свидетельств о древнейших земледельческих общинах Шотландии и их погребальных традициях. По мере продолжения исследований на "Могиле ведьмы" каждое новое доказательство способствует формированию более чёткого представления о жизни в Шотландии более шести тысяч лет назад и помогает сохранить знания о важной части древнего прошлого страны.

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