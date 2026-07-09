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Храм Гебекли-Тепе изображает катастрофу, произошедшую 13 000 лет назад: она обрушилась на Землю из космоса (фото)

Гебекли-Тепе изображает древнюю катастрофу
Древние символы на колоннах Гебекли-Тепе изображают катастрофу, произошедшую 13 000 лет назад | Фото: Wikimedia Commons

Новое исследование свидетельствует о том, что одно из древнейших археологических мест в мире может содержать гораздо больше, чем просто ритуальные резьбы. Исследователи, изучавшие каменные столбы в Гебекли-Тепе на юге Турции, утверждают, что древние символы изображают катастрофу, произошедшую 13 000 лет назад.

Гебекли-Тепе уже давно считается одним из древнейших известных монументальных комплексов человечества. В новом исследовании доктор Мартин Свитман из Эдинбургского университета изучил резные столбы и выдвинул гипотезу, что повторяющиеся V-образные символы обозначали отдельные дни года, пишет IFLScience.

Согласно его интерпретации, резьба содержала отметки 365 дней, сгруппированных в 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, образуя то, что он описал как древнейший из известных лунно-солнечных календарей. Исследование также предполагает, что фигура, похожая на птицу, обозначала летнее солнцестояние и, возможно, символизировала созвездие Девы. Подобные V-образные ожерелья, найденные на фигурах на соседних памятниках, ранее интерпретировались как символы "божеств, управляющих временем, или божеств-творцов".

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Учёный обнаружил древний календарь
На резьбе были отмечены 365 дней, сгруппированных в 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, что, по его словам, представляло собой самый древний из известных лунно-солнечных календарей
Фото: Wikimedia Commons

В исследовании также утверждалось, что резьба фиксировала изменение положения созвездий на протяжении длительных периодов, что свидетельствует о том, что жители Гебекли-Тепе понимали астрономическую прецессию за тысячи лет до того, как древнегреческий астроном Гиппарх задокументировал это явление.

Еще один столб был интерпретирован как изображение метеорного потока Тауриды, пролетающего через созвездия Водолея и Рыб. Доктор Свитман выдвинул гипотезу, что это изображение того самого метеорного потока, связанного с падением кометы около 10 850 года до н. э. — событием, которое способствовало наступлению периода быстрого похолодания, известного как поздний дриас.

13 000 лет назад на Землю упала комета
Еще один столб был интерпретирован как изображение метеорного потока Тауриды, пролетающего через созвездия Водолея и Рыб
Фото: Wikimedia Commons

Доктор Свитман также высказал предположение, что Гебекли-Тепе, возможно, было построено как мемориал в честь этого гипотетического космического события. "Похоже, жители Гёбекли-Тепе были внимательными наблюдателями неба, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы", — отметил он.

Он добавил, что это событие "могло стать толчком к зарождению цивилизации, положив начало новой религии и стимулируя развитие сельского хозяйства для приспособления к холодному климату". Учёный также считает, что широко распространённый страх после такого события мог способствовать реализации крупных строительных проектов и укреплению социальной организации.

Гебекли-Тепе связано с древней катастрофой
Гебекли-Тепе, возможно, было построено как мемориал в честь этого гипотетического космического события
Фото: Martin Sweatman

Хотя эти идеи остаются спорными, исследование возобновило дискуссию о назначении Хебекли-Тепе и астрономических знаниях его строителей. Даже если будущие исследования опровергнут эти интерпретации, этот памятник продолжает давать ценные свидетельства о ранних человеческих обществах и истоках сложной культуры.

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