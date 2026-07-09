Храм Гебекли-Тепе изображает катастрофу, произошедшую 13 000 лет назад: она обрушилась на Землю из космоса (фото)

Новое исследование свидетельствует о том, что одно из древнейших археологических мест в мире может содержать гораздо больше, чем просто ритуальные резьбы. Исследователи, изучавшие каменные столбы в Гебекли-Тепе на юге Турции, утверждают, что древние символы изображают катастрофу, произошедшую 13 000 лет назад.

Гебекли-Тепе уже давно считается одним из древнейших известных монументальных комплексов человечества. В новом исследовании доктор Мартин Свитман из Эдинбургского университета изучил резные столбы и выдвинул гипотезу, что повторяющиеся V-образные символы обозначали отдельные дни года, пишет IFLScience.

Согласно его интерпретации, резьба содержала отметки 365 дней, сгруппированных в 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, образуя то, что он описал как древнейший из известных лунно-солнечных календарей. Исследование также предполагает, что фигура, похожая на птицу, обозначала летнее солнцестояние и, возможно, символизировала созвездие Девы. Подобные V-образные ожерелья, найденные на фигурах на соседних памятниках, ранее интерпретировались как символы "божеств, управляющих временем, или божеств-творцов".

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На резьбе были отмечены 365 дней, сгруппированных в 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, что, по его словам, представляло собой самый древний из известных лунно-солнечных календарей Фото: Wikimedia Commons

В исследовании также утверждалось, что резьба фиксировала изменение положения созвездий на протяжении длительных периодов, что свидетельствует о том, что жители Гебекли-Тепе понимали астрономическую прецессию за тысячи лет до того, как древнегреческий астроном Гиппарх задокументировал это явление.

Еще один столб был интерпретирован как изображение метеорного потока Тауриды, пролетающего через созвездия Водолея и Рыб. Доктор Свитман выдвинул гипотезу, что это изображение того самого метеорного потока, связанного с падением кометы около 10 850 года до н. э. — событием, которое способствовало наступлению периода быстрого похолодания, известного как поздний дриас.

Еще один столб был интерпретирован как изображение метеорного потока Тауриды, пролетающего через созвездия Водолея и Рыб Фото: Wikimedia Commons

Доктор Свитман также высказал предположение, что Гебекли-Тепе, возможно, было построено как мемориал в честь этого гипотетического космического события. "Похоже, жители Гёбекли-Тепе были внимательными наблюдателями неба, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы", — отметил он.

Он добавил, что это событие "могло стать толчком к зарождению цивилизации, положив начало новой религии и стимулируя развитие сельского хозяйства для приспособления к холодному климату". Учёный также считает, что широко распространённый страх после такого события мог способствовать реализации крупных строительных проектов и укреплению социальной организации.

Гебекли-Тепе, возможно, было построено как мемориал в честь этого гипотетического космического события Фото: Martin Sweatman

Хотя эти идеи остаются спорными, исследование возобновило дискуссию о назначении Хебекли-Тепе и астрономических знаниях его строителей. Даже если будущие исследования опровергнут эти интерпретации, этот памятник продолжает давать ценные свидетельства о ранних человеческих обществах и истоках сложной культуры.

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