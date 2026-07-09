Древнее поселение обнаружили в 100 метрах от миссионерской церкви: новые находки в Мексике (фото)

Археологи на севере Мексики обнаружили остатки поселения коренного населения, которое существовало рядом с миссией колониальной эпохи более трёх веков назад. Поселение было обнаружено недалеко от миссии Пресвятой Девы Пилар и Сантьяго-де-Кокоспера в штате Сонора.

Эта находка стала долгожданным свидетельством существования общины народа пима-химери после основания миссии в 1687 году, что позволяет составить более четкое представление о повседневной жизни в первые годы испанской колонизации, пишет Heritage Daily.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) сообщил, что деревня располагалась всего в 100 метрах от исторической миссионерской церкви в долине Кокоспера, между современными городами Имурис и Кананеа. Этот участок оставался скрытым под рощей мескитовых деревьев более 300 лет, несмотря на предыдущие археологические раскопки в этом районе.

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Раскопки проводились в рамках проекта по спасению железной дороги Имурис–Ногалес Фото: INAH

Раскопки проводились в рамках проекта по спасению железной дороги Имурис–Ногалес под руководством археолога Томаса Переса Рейеса совместно со специалистами из различных регионов Мексики. Археолог Юпитер Мартинес Рамирес пояснил, что поселение датируется временем основания миссии отцом Эусебио Франсиско Кино в 1687 году.

В ходе раскопок на площади около 800 квадратных метров были обнаружены глинобитные дома, построенные по испанским строительным технологиям, но с соблюдением традиционной планировки, характерной для племени пима-химери. В нескольких домах были центральные очаги, а исследователи также обнаружили следы более легких сооружений коренных жителей.

В около 20 открытых печах были обнаружены останки крупного рогатого скота, свиней, овец, оленей, собак, кур, индюков, ослов и лошадей. Среди растительных остатков — кукуруза, амарант, кактус и съедобная дикая зелень, известная как келитес. Мартинес Рамирес отметил, что находки пищевых остатков свидетельствуют о том, что многие местные обычаи сохранялись и после прихода испанцев. "Испанцы не ели лошадей, а здесь были найдены остатки приготовленных к употреблению животных всех видов", — сказал он.

Ученые обнаружили христианские кресты и религиозные медали, что свидетельствует о сосуществовании традиций коренных народов с европейскими религиозными обычаями Фото: INAH

Археологи также обнаружили многочисленные каменные наконечники стрел, что свидетельствует о том, что традиционные методы охоты сохранялись на протяжении всего периода существования миссий. Перес Рейес отметил: "Мы находили их повсюду. Они являются материальным доказательством того, что пима-химери продолжали пользоваться ими после того, как иезуиты поселились в Кокоспера".

Среди прочих находок — украшения из ракушек, привезенных из Калифорнийского залива, христианские кресты и религиозные медали, что свидетельствует о сосуществовании традиций коренных народов с европейскими религиозными обычаями.

Деревня уцелела, поскольку располагалась за пределами охраняемого миссионерского комплекса и оставалась погребённой под землёй, вскрытой в ходе строительных работ в середине XX века. Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа отметила: "Эта находка позволяет нам понять повседневную жизнь народа химери и, через их жилища, предметы и обычаи, осознать историю сопротивления, адаптации и культурной преемственности".

Село находилось всего в 100 метрах от исторической миссионерской церкви в долине Кокоспера, между современными городами Имурис и Кананеа Фото: INAH

Недавно обнаруженное поселение дает исследователям ценные свидетельства того, как коренные общины сохранили многие свои обычаи, приспосабливаясь к значительным социальным и религиозным изменениям, что делает эту находку важной главой в истории северной Мексики.

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