Найдены сотни паломнических медальонов: открытие стало источником бесценных знаний (фото)

Археологи в Швейцарии обнаружили уникальную коллекцию, насчитывающую сотни религиозных паломнических медальонов, датируемых периодом с XVII по XX века. Эти предметы были найдены в одном месте и являются ценным свидетельством того, как христианские паломники выражали свою веру на протяжении нескольких сотен лет.

Медальоны были найдены в Вильмергене поисковиком с помощью металлоискателя, который работал в сотрудничестве с представителями органов охраны культурного наследия, пишет Heritage Daily.

Многие из находок были посвящены Деве Марии и целому ряду христианских святых. По данным исследователей, эти предметы происходят из нескольких известных мест паломничества по всей Европе, что свидетельствует о том, что верующие часто преодолевали большие расстояния, чтобы посетить места, которые они считали священными.

Самая большая группа медальонов происходит из аббатства Айнзиделен — одного из самых известных швейцарских центров марианского паломничества Фото: Kanton Aargau

Самая большая группа медальонов происходит из аббатства Айнзиделен — одного из самых известных швейцарских центров марианского паломничества. На многих из них изображен знаменитый образ Девы Марии, хранящийся в аббатстве. Другие медальоны происходят из баварских мест паломничества Этталь и Везобрунн на юге Германии, а несколько экземпляров удалось отследить аж до Рима.

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Среди самых интересных находок — медальоны, связанные с четырьмя Святыми Дверями Рима. Эти особые двери открываются только во время юбилейных годов, которые отмечаются каждые 25 лет. Паломники, проходившие через Святые Врата, получали индульгенцию, что делало эти медальоны значимыми напоминаниями об их посещении одного из важнейших религиозных событий христианства.

Новейшие экспонаты коллекции происходят из Лурда на юге Франции. Эта знаменитая марианская святыня с XIX века приняла миллионы паломников и по сей день остается одним из ведущих мест паломничества в мире.

Многие из находок были посвящены Деве Марии и целому ряду христианских святых Фото: Kanton Aargau

Многие люди носили медальоны в качестве подвесок или прикрепляли их к четкам во время молитвы. Другие размещали их над колыбелями, возле полей или внутри своих домов, поскольку верили, что эти предметы защищают от болезней, несчастий и зла. Эти обычаи отражали важную роль, которую религиозные символы играли в повседневной жизни.

Некоторые медальоны были посвящены святым, связанным с конкретными нуждами. На одном из них изображен святой Анастасий Персидский, к которому традиционно обращались за помощью при головных болях и психических заболеваниях.

На другом — святого Антония, широко известного как покровителя потерянных вещей. Исследователи заметили, что этот медальон носили так долго, что его первоначальное отверстие для подвешивания порвалось. Вместо того чтобы выбросить его, владелец аккуратно проделал новое отверстие, чтобы можно было и дальше носить медальон.

Владелец осторожно проделал новое отверстие, чтобы и впредь можно было носить медальон Фото: Kanton Aargau

Эта коллекция даёт непосредственное представление о верованиях и повседневной жизни простых людей на протяжении нескольких веков. Каждый медальон рассказывает часть более обширной истории о путешествиях, религиозных традициях и личной набожности, помогая современным исследователям составить более чёткое представление о духовной истории Европы.

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