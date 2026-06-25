Ученым потребовалось 10 лет, чтобы понять значение находки: в чем причина (фото)

Небольшой металлический артефакт, найденный на поле в юго-западной Финляндии, предоставил исследователям ценные сведения о средневековых религиозных путешествиях по Балтийскому региону. Исследование показало, что он относится к чрезвычайно редкой группе средневековых значков паломников, связанных с Ливонией.

Значок был обнаружен ещё в 2016 году на ферме "Юва" в Маску, недалеко от реки Маскуньоки, и на его идентификацию ушло 10 лет. Во всей Европе известно лишь несколько подобных экземпляров, что делает финскую находку особенно значимой, пишет Arkeonews.

Несмотря на значительные повреждения и отсутствие краев, сохранилось достаточно деталей, чтобы специалисты смогли идентифицировать этот предмет. На лицевой стороне изображена Дева Мария, сидящая с младенцем Христом на коленях; обе фигуры окружены нимбами. Следы крепежной булавки на обратной стороне свидетельствуют о том, что значок предназначался для ношения на одежде, шляпе или личных вещах.

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Идентификацию провела Виса Иммонен из Бергенского университета. Согласно исследованию, значок относится к редкой группе, связанной со средневековой Ливонией — историческим регионом, охватывавшим части современной Латвии и Эстонии и отличавшимся глубоким почитанием Девы Марии.

В Средневековье значки паломников выполняли несколько функций. Они служили доказательством того, что человек посетил святое место, демонстрировали религиозную преданность и оставались длительным напоминанием о духовном опыте. Паломники часто прикрепляли такие значки к одежде во время путешествия и продолжали носить их после возвращения домой.

Дева держит скипетр в сгибе левого локтя, а Младенец Иисус держит греческий крест Фото: Immonen, V.

Одной из ключевых деталей, которая помогла исследователям идентифицировать артефакт из Маску, было положение скипетра с лилией на верхушке, который держит Дева Мария. На первый взгляд значок напоминал образцы из Рокамадура во Франции — одного из самых известных средневековых европейских мест паломничества, посвященных Марии. Однако на значках из Рокамадура скипетр обычно изображается справа от Марии, в то время как на финском экземпляре скипетр расположен слева.

Эта, казалось бы, незначительная деталь оказалась важной. Подобные значки из Ливонии имеют такое же расположение: Дева держит скипетр в сгибе левого локтя, а Младенец Иисус — греческий крест. Исследователи считают, что этих сохранившихся черт достаточно, чтобы связать финский предмет с ливонской группой.

Из Ливонии известно лишь несколько экземпляров, в частности находки в Латвии, Швеции и Германии. Среди известных мест — Рига, Кулдига, Ледосе, Киль, окрестности Любека и Висмар. Их распространение свидетельствует о том, что средневековые паломники, купцы и духовенство регулярно путешествовали по Балтийскому морю, перевозя религиозные предметы по устоявшимся маршрутам путешествий и торговли.

Большинство ливонских паломнических значков датируются концом XIII или началом XIV века, и считается, что такая же дата относится и к экземпляру из Маску. Этот артефакт является прямым свидетельством того, что жители территории современной Финляндии участвовали в более широких европейских религиозных сетях, а не оставались изолированными на северной окраине средневекового христианского мира.

Точное место назначения, связанное с этими знаками, по-прежнему является предметом дискуссий среди историков. Поскольку в надписях Ливония упоминается в общих чертах, учёные не могут с полной уверенностью определить конкретное святилище. Тем не менее многие исследователи считают Ригу наиболее вероятным пунктом назначения.

Кафедральный собор города был посвящён Деве Марии и в средневековье был известен как церковь Святой Марии. Исторические записи также упоминают о паломнических путешествиях между скандинавскими странами и Ригой, что подтверждает эту интерпретацию.

Кафедральный собор Риги был посвящен Деве Марии и в средневековье был известен как церковь Святой Марии Фото: Wikimedia Commons

Еще одна интересная теория предполагает, что на ливонские значки могли повлиять значки, изготовленные в Рокамадуре. Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что значок из Рокамадура мог даже служить образцом для ливонских мастеров. Если это верно, то находка из Маску отражает цепочку культурных связей, простирающуюся от Франции до Ливонии и, в конечном итоге, до Финляндии.

Место находки значка вызывает дополнительные вопросы. Маску была одним из старейших и богатейших средневековых приходов Финляндии, с долгой историей заселения, уходящей корнями в поздний железный век. Исторические источники упоминают эту местность ещё в XIII веке.

В то же время археологическая интерпретация фермы Юва по-прежнему представляет сложность. Хотя на окружающих полях было найдено несколько предметов средневекового периода и позднего железного века, вблизи пока не обнаружено ни одного четко идентифицированного поселения или места деятельности.

В результате исследователи не могут точно установить, как значок оказался в этом месте. Возможно, его потерял паломник, возвращавшийся из Ливонии, или он был доставлен через торговые сети.

Эта находка показывает, как даже небольшой поврежденный предмет может раскрыть ценную информацию о средневековой жизни. Она дает редкую возможность заглянуть в религиозные связи, которые объединяли отдаленные общины столетие назад.

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