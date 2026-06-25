Вченим знадобилося 10 років, щоб зрозуміти значення знахідки: у чому причина (фото)

Невеликий металевий артефакт, знайдений на полі в південно-західній Фінляндії, надав дослідникам цінні свідчення про середньовічні релігійні подорожі Балтійським регіоном. Дослідження показало, що він належить до надзвичайно рідкісної групи середньовічних значків паломників, пов'язаних із Лівонією.

Значок виявили ще у 2016 році на фермі "Юва" в Маску, поблизу річки Маскунйокі, і його ідентифікація зайняла 10 років. У всій Європі відомо лише кілька подібних зразків, що робить фінську знахідку особливо значущою, пише Arkeonews.

Попри значні пошкодження та відсутність країв, збереглося достатньо деталей, щоб фахівці змогли ідентифікувати цей предмет. На лицьовій стороні зображено Діву Марію, що сидить із немовлям Христом на колінах; обидві фігури мають німби. Сліди кріпильної шпильки на звороті свідчать про те, що значок призначався для носіння на одязі, капелюсі або особистих речах.

Ідентифікацію провела Віса Іммонен з Бергенського університету. Згідно з дослідженням, значок належить до рідкісної групи, пов'язаної з середньовічною Лівонією — історичним регіоном, що охоплював частини сучасної Латвії та Естонії й відзначався сильною пошаною до Діви Марії.

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У Середньовіччі значки паломників виконували кілька функцій. Вони слугували доказом того, що людина відвідала святе місце, демонстрували релігійну відданість і залишалися тривалим нагадуванням про духовний досвід. Паломники часто прикріплювали такі значки до одягу під час подорожі й продовжували носити їх після повернення додому.

Діва тримає скіпетр у згині лівого ліктя, а Дитя Ісус тримає грецький хрест Фото: Immonen, V.

Однією з ключових деталей, яка допомогла дослідникам ідентифікувати артефакт із Маску, було положення скіпетра з лілією на верхівці, який тримає Діва Марія. На перший погляд значок нагадував зразки з Рокамадура у Франції — одного з найвідоміших середньовічних європейських місць паломництва, присвячених Марії. Однак на значках із Рокамадура скіпетр зазвичай зображується праворуч від Марії, в той час як на фінському зразку скіпетр розташований ліворуч.

Ця, здавалося б, незначна деталь виявилася важливою. Схожі значки з Лівонії мають таке саме розташування: Діва тримає скіпетр у згині лівого ліктя, а Дитя Ісус тримає грецький хрест. Дослідники вважають, що цих збережених рис достатньо, щоб пов'язати фінський предмет із лівонською групою.

Зафіксовано лише кілька екземплярів з Лівонії, зокрема знахідки в Латвії, Швеції та Німеччині. Серед відомих місць — Рига, Кулдіга, Ледосе, Кіль, околиці Любека та Вісмар. Їхнє поширення свідчить про те, що середньовічні паломники, купці та духовенство регулярно подорожували по Балтійському морю, перевозячи релігійні предмети вздовж усталених маршрутів подорожей і торгівлі.

Більшість лівонських значків паломників датуються кінцем XIII або початком XIV століття, і вважається, що така ж дата стосується й екземпляра з Маску. Цей артефакт є прямим свідченням того, що мешканці території сучасної Фінляндії брали участь у ширших європейських релігійних мережах, а не залишалися ізольованими на північному краю середньовічного християнського світу.

Точний пункт призначення, пов'язаний із цими значками, залишається предметом дискусій серед істориків. Оскільки написи згадують Лівонію в загальних рисах, вчені не можуть з повною впевненістю визначити конкретне святилище. Проте багато дослідників вважають Ригу найімовірнішим пунктом призначення.

Кафедральний собор міста був присвячений Діві Марії й у середньовічний період був відомий як Церква Святої Марії. Історичні записи також згадують про паломницькі подорожі між скандинавськими країнами та Ригою, що підтверджує цю інтерпретацію.

Кафедральний собор Риги був присвячений Діві Марії й у середньовічний період був відомий як Церква Святої Марії Фото: Wikimedia Commons

Інша цікава теорія припускає, що на лівонські значки могли вплинути значки, виготовлені в Рокамадурі. Деякі дослідники висунули гіпотезу, що значок із Рокамадура міг навіть слугувати зразком для лівонських майстрів. Якщо це вірно, то знахідка з Маску відображає ланцюг культурних зв'язків, що простягається від Франції до Лівонії і, зрештою, до Фінляндії.

Місце знахідки значка викликає додаткові питання. Маску була однією з найстаріших і найбагатших середньовічних парафій Фінляндії, з довгою історією заселення, що сягає пізньої залізної доби. Історичні джерела згадують цю місцевість ще в XIII столітті.

Натомість археологічна інтерпретація ферми Юва залишається складною. Хоча на навколишніх полях було знайдено кілька предметів середньовічного періоду та пізньої залізної доби, поблизу поки що не виявлено жодного чітко ідентифікованого поселення чи місця діяльності.

Як наслідок, дослідники не можуть точно встановити, як значок потрапив на це місце. Можливо, його загубив паломник, що повертався з Лівонії, або його було перевезено через торгівельні мережі.

Ця знахідка демонструє, як навіть невеликий пошкоджений предмет може розкрити цінну інформацію про середньовічне життя. Вона дає рідкісну можливість зазирнути у релігійні зв'язки, що поєднували віддалені спільноти століття тому.

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