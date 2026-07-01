Редкий пример "непристойной смерти": в Испании обнаружено странное захоронение (фото)

В центральной Испании археологи обнаружили необычное захоронение, отличавшееся от типичных иберийских погребальных традиций. Останки двух взрослых мужчин были найдены за пределами укрепленной стены рядом с шестью большими рогами красного оленя.

Исследователи полагают, что это захоронение было результатом тщательно спланированного действия, связанного с наказанием, ритуальными обрядами или социальной изоляцией, пишет Arkeonews.

Останки были обнаружены в ходе раскопок на горе Серро-де-лас-Кабесас в городе Вальдепеньяс, провинция Сьюдад-Реаль. Позже междисциплинарная команда объединила археологические данные, результаты физической антропологии и анализ стабильных изотопов, чтобы выяснить, что именно произошло.

Выводы учёных свидетельствуют о том, что тела не были похоронены в соответствии с обычаями, которых обычно придерживались иберийские общины. Вместо этого, судя по всему, их поместили за пределами оборонительной стены поселения вскоре после смерти — в том, что исследователи описали как редкий пример "плохой смерти", термина, используемого для обозначения смертей, считающихся насильственными, позорными или выходящими за рамки принятых социальных норм.

Відео дня

Эта интерпретация особенно примечательна, поскольку иберийцы южной и восточной Испании обычно кремировали своих умерших. Пепел обычно помещали в урны и хоронили на кладбищах вместе с предметами, отражавшими социальный статус человека. Поэтому целые скелеты взрослых, не подвергшихся кремации, являются редким явлением в иберийской археологии.

Тела были захоронены за пределами оборонительной стены поселения вскоре после смерти — в том, что исследователи охарактеризовали как редкий пример "непристойной смерти" Фото: Herrerín, J., et al.

Археологи обнаружили останки в естественных анатомических позах за пределами юго-восточной оборонительной стены поселения. Там не было ни могильной ямы, ни гроба, ни погребального сооружения. Доказательства свидетельствуют о том, что тела были помещены туда в спешке и прикрыты вскоре после смерти, а не подвергнуты тщательно подготовленному погребению.

Именно Серро-де-лас-Кабесас служило важным укреплённым поселением оретанов — одного из иберийских народов, проживавших на территории центральной и южной Испании. Построенное на холме с видом на реку Хабалон, это поселение занимало стратегическое положение, соединявшее Месету, Верхнюю Андалусию и восточное иберийское побережье.

Археологические исследования показали, что люди проживали здесь с позднего бронзового века до конца III века до н. э., а основные оборонительные стены начали возводить с V века до н. э. Это необычное захоронение относится к последней фазе заселения поселения и датируется концом III или началом II века до н. э.

Антропологи установили, что оба умерших были взрослыми мужчинами. Первый, в возрасте от 35 до 45 лет, за несколько недель до смерти получил сильный удар в лоб, о чём свидетельствует частично зажившая рана на черепе.

Смертельная рана была нанесена позже, когда острое оружие, вероятно меч или топор, попало в нижнюю часть его правой бедренной кости. Порез глубоко проник в кость, не отсек ногу полностью.

Исследователи пришли к выводу, что эта травма, вероятно, повредила крупные кровеносные сосуды за коленом, что привело к смертельной кровопотере. Положение ноги свидетельствовало о том, что удар был нанесен примерно в момент смерти, возможно, после того, как мужчина уже упал или не мог защищаться.

Второй мужчина, возраст которого оценивается в 40–59 лет, был обезглавлен. Его череп, нижняя челюсть и первый шейный позвонок оставались соединенными между собой, но лежали на расстоянии около 40 сантиметров от остальной части скелета. По мнению исследователей, такое расположение нельзя объяснить последующими сдвигами грунта.

Хотя отрезанные головы находили и в других местах на Иберийском полуострове, их часто выставляли у входов в поселения или рассматривали как трофеи. Однако в Серро-де-лас-Кабесас голова осталась рядом с телом и лежала вблизи верхней части слоя.

Это необычное захоронение относится к последней фазе заселения поселения и датируется концом III или началом II века до н. э. Фото: Herrerín, J., et al.

Среди самых ярких элементов находки — шесть рогов благородного оленя, расположенных вокруг тел. Некоторые из них достигали длины более одного метра. Некоторые лежали под человеческими останками, а другие — над ними, что свидетельствует о том, что все они были похоронены во время одного и того же события.

Рога красного оленя выполняли практические функции в иберийском обществе, но также имели символическое значение. Археологи обнаружили останки оленей в святилищах, ритуальных захоронениях и священных местах по всему Иберийскому полуострову. В кельтиберских и кельтских регионах рога оленя иногда размещали у стен, зданий или оборонительных сооружений в качестве защитных жертвоприношений, которые, как считалось, охраняли общины и важные границы.

Исследователи выдвинули гипотезу, что это захоронение могло быть частью защитного ритуала или ритуала, связанного с закладкой фундамента, хотя они отметили, что имеющиеся доказательства не подтверждают ни одной конкретной интерпретации.

Анализ стабильных изотопов дал дополнительную информацию о жизни этих мужчин. Первый из них, судя по всему, питался рационом, богатым животным белком, причем его рацион практически не менялся с подросткового до взрослого возраста. Его скелет также имел признаки, связанные с частыми длительными пешими переходами, что, вероятно, было связано с выпасом скота или другим кочевым образом жизни.

Показатели изотопов кислорода у этих двух мужчин различались, что свидетельствует о том, что на протяжении жизни они, вероятно, получали питьевую воду из разных местностей. Однако исследователи предостерегли от поспешных выводов. Показатели укладывались в ожидаемый региональный диапазон, а это означает, что доказательств было недостаточно, чтобы идентифицировать кого-либо из мужчин как пленника или чужака.

Эти находки показывают, как некоторые иберийские общины, вероятно, реагировали на смерти, выходящие за рамки принятых традиций. Это место предоставляет археологам редкую возможность изучить, как власть и ритуалы могли влиять на отношение к умершим в доримской Испании.

Другие новости науки