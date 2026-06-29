Идентифицированы останки 4-х участников роковой экспедиции Франклина в Арктику: что с ними стало (фото)

С помощью анализа ДНК учёные идентифицировали ещё четырёх членов экипажа обречённой на гибель арктической экспедиции сэра Джона Франклина, что помогло разгадать одну из древнейших загадок истории исследований. Эти выводы положили конец спору, длившемуся более 160 лет, и увеличили число однозначно идентифицированных участников экспедиции до шести.

Исследование проводили антропологи из Университета Ватерлоо, которые проанализировали ДНК, извлеченную из скелетных останков, найденных в канадской Арктике. Генетический материал сравнили с образцами, предоставленными живыми потомками членов экипажа экспедиции, что позволило исследователям установить личности четырёх мужчин, пишет Heritage Daily.

Экспедиция Франклина отправилась из Великобритании в 1845 году на борту кораблей "Эребус" (HMS Erebus) и "Террор" (HMS Terror) в поисках Северо-Западного прохода. После того как корабли почти на два года застряли в арктическом льду, 105 выживших членов экипажа покинули их в апреле 1848 года. Они пытались добраться до безопасного места, двигаясь пешком вдоль западного побережья острова Кинг-Уильям, расположенного на территории современного Нунавута, но ни один из них не выжил.

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Экспедиция Франклина отправилась из Великобритании в 1845 году на борту кораблей "Эребус" (HMS Erebus) и "Террор" (HMS Terror) в поисках Северо-Западного прохода Фото: Wikimedia Commons

Трое из недавно опознанных мужчин служили на борту корабля "Эребус". Это были матрос Уильям Оррен, юнга первого класса Дэвид Янг и стюард младших офицеров Джон Бридженс. Их останки были найдены в заливе Эребус — местности, связанной с последними днями экспедиции.

Четвертая идентификация подтвердила личность капитана форе-топа Гарри Пеглара с корабля "Террор". Его останки были найдены в 1859 году вместе с личными документами, которые впоследствии стали известны как "Документы Пеглара" и содержали стихи и письменные записи, которые, как считается, описывают события во время экспедиции. На протяжении многих поколений историки сомневались, действительно ли тело принадлежало Пеглару, поскольку одежда, найденная вместе с останками, не соответствовала его военно-морской должности.

Современный анализ ДНК дал ответ на этот вопрос. Профессор Роберт Парк, соавтор исследования и профессор антропологии Университета Ватерлоо, отметил: "Было интересно окончательно идентифицировать этого моряка, поскольку тело было найдено вместе с едва ли не единственными письменными документами экспедиции, которые когда-либо были обнаружены".

Исследование также показало, что Уильям Оррен, Дэвид Янг и Джон Бридженс выжили, по крайней мере, первые три года экспедиции, а затем погибли во время отчаянной попытки сбежать из Арктики Фото: Wikimedia Commons

Исследование также показало, что Уильям Оррен, Дэвид Янг и Джон Бридженс выжили, по крайней мере, первые три года экспедиции, а затем погибли во время отчаянной попытки сбежать из Арктики. Исследователи отметили, что, в отличие от останков капитана Джеймса Фицджеймса, личность которого была подтверждена с помощью ДНК-тестирования в 2024 году, у недавно идентифицированных моряков не было обнаружено никаких признаков каннибализма.

Эти результаты стали продолжением предыдущих успехов той же исследовательской группы. В 2021 году с помощью ДНК-тестирования был идентифицирован инженер Джон Грегори с корабля "Эребус", а капитан Джеймс Фицджеймс стал пятым членом экипажа, личность которого была установлена с помощью генетического анализа в 2024 году.

Главный исследователь доктор Дуглас Стентон объяснил, почему эти выводы важны для живых родственников. Он сказал: "Для живых потомков эти выводы раскрывают ранее недоступные подробности об обстоятельствах и местах гибели их родственников, а также о личностях некоторых сослуживцев, погибших вместе с ними".

Исследование также выявило неожиданную семейную связь. Журналист BBC News Рич Престон предоставил образец ДНК, и было подтверждено, что он является прямым потомком Джона Бридженса. Престон сказал: "Я был очень заинтригован, когда доктор Стентон впервые связался со мной и спросил, не хотел бы я предоставить образец ДНК. Для меня стало огромной неожиданностью узнать, что моя ДНК совпадает с ДНК одного из моряков из обречённой экспедиции Франклина".

Чтобы завершить идентификацию, исследователи сравнили митохондриальную ДНК и ДНК Y-хромосомы живых потомков с генетическим материалом, извлеченным из археологических останков. У каждого из четырёх недавно идентифицированных лиц было обнаружено точное генетическое совпадение, что является убедительным доказательством общего происхождения.

Четвертая идентификация подтвердила личность капитана форе-топа Гарри Пеглара с корабля "Террор" Фото: Wikimedia Commons

Команда надеется, что в будущем больше потомков членов экипажа экспедиции Франклина добровольно предоставят образцы ДНК. Дополнительные исследования могут помочь идентифицировать больше останков и дать новые ответы о последних месяцах экспедиции.

Спустя более 180 лет после исчезновения кораблей современная генетика продолжает раскрывать истории людей, участвовавших в одной из самых известных арктических экспедиций в истории. Эти открытия не только дают ответы на давние исторические вопросы, но и позволяют семьям получить более чёткое представление о своих предках, а также сохраняют важную страницу истории исследований для будущих поколений.

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