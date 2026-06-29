Ідентифіковано останки 4-х членів фатальної експедиції Франкліна до Арктики: що з ними стало (фото)

За допомогою аналізу ДНК вчені ідентифікували ще чотирьох членів екіпажу приреченої на загибель арктичної експедиції сера Джона Франкліна, що допомогло розгадати одну з найдавніших загадок історії досліджень. Ці висновки поклали край суперечці, яка тривала понад 160 років, і збільшили кількість однозначно ідентифікованих учасників експедиції до шести.

Дослідження проводили антропологи з Університету Ватерлоо, які проаналізували ДНК, вилучену зі скелетних останків, знайдених у канадській Арктиці. Генетичний матеріал порівняли зі зразками, наданими живими нащадками членів екіпажу експедиції, що дозволило дослідникам підтвердити особи чотирьох чоловіків, пише Heritage Daily.

Експедиція Франкліна вирушила з Великої Британії у 1845 році на борту кораблів "Еребус" (HMS Erebus) та "Терор" (HMS Terror) у пошуках Північно-Західного проходу. Після того як кораблі на майже два роки застрягли в арктичному льоді, 105 членів екіпажу, що залишилися в живих, покинули їх у квітні 1848 року. Вони намагалися дістатися до безпечного місця, рухаючись пішки вздовж західного узбережжя острова Кінг-Вільям, розташованого на території сучасного Нунавута, але жоден з них не вижив.

Відео дня

Експедиція Франкліна вирушила з Великої Британії у 1845 році на борту кораблів "Еребус" (HMS Erebus) та "Терор" (HMS Terror) у пошуках Північно-Західного проходу Фото: Wikimedia Commons

Троє з нещодавно ідентифікованих чоловіків служили на борту корабля "Еребус". Це були матрос Вільям Оррен, юнга першого класу Девід Янг та стюард молодших офіцерів Джон Брідженс. Їхні останки були знайдені в затоці Еребус — місцевості, пов’язаній з останніми днями експедиції.

Четверта ідентифікація підтвердила особу капітана форе-топа Гаррі Пеглара з корабля "Терор". Його останки було знайдено в 1859 році разом з особистими документами, які згодом стали відомі як "Документи Пеглара" і містили вірші та письмові записи, що, як вважається, описують події під час експедиції. Упродовж багатьох поколінь історики сумнівалися, чи справді тіло належало Пеглару, оскільки одяг, знайдений разом з останками, не відповідав його військово-морській посаді.

Сучасний аналіз ДНК дав відповідь на це питання. Професор Роберт Парк, співавтор дослідження та професор антропології Університету Ватерлоо, зазначив: "Було цікаво остаточно ідентифікувати цього моряка, оскільки тіло було знайдено разом із чи не єдиними письмовими документами експедиції, які коли-небудь було виявлено".

Дослідження також показало, що Вільям Оррен, Девід Янг та Джон Брідженс вижили принаймні перші три роки експедиції, а потім загинули під час відчайдушної спроби втекти з Арктики Фото: Wikimedia Commons

Дослідження також показало, що Вільям Оррен, Девід Янг та Джон Брідженс вижили принаймні перші три роки експедиції, а потім загинули під час відчайдушної спроби втекти з Арктики. Дослідники зазначили, що, на відміну від останків капітана Джеймса Фіцджеймса, особу якого було підтверджено за допомогою ДНК-тестування у 2024 році, у нещодавно ідентифікованих моряків не було виявлено жодних ознак канібалізму.

Ці результати стали продовженням попередніх успіхів тієї самої дослідницької групи. У 2021 році за допомогою ДНК-тестування було ідентифіковано інженера Джона Грегорі з корабля "Еребус", а капітан Джеймс Фіцджеймс став п’ятим членом екіпажу, особу якого було встановлено за допомогою генетичного аналізу у 2024 році.

Головний дослідник доктор Дуглас Стентон пояснив, чому ці висновки мають значення для живих родичів. Він сказав: "Для живих нащадків ці висновки надають раніше недоступні деталі щодо обставин і місць загибелі їхніх родичів, а також щодо особи деяких товаришів по службі, які загинули разом з ними".

Дослідження також виявило несподіваний родинний зв’язок. Журналіст BBC News Річ Престон надав зразок ДНК, і було підтверджено, що він є прямим нащадком Джона Брідженса. Престон сказав: "Я був дуже заінтригований, коли доктор Стентон вперше зв’язався зі мною й запитав, чи не хотів би я надати зразок ДНК. Для мене стало величезною несподіванкою дізнатися, що моя ДНК збігається з ДНК одного з моряків з приреченої експедиції Франкліна".

Щоб завершити ідентифікацію, дослідники порівняли мітохондріальну ДНК та ДНК Y-хромосоми живих нащадків із генетичним матеріалом, вилученим з археологічних решток. У кожного з чотирьох нещодавно ідентифікованих осіб було виявлено точну генетичну збіжність, що є переконливим доказом спільного походження.

Четверта ідентифікація підтвердила особу капітана форе-топа Гаррі Пеглара з корабля "Терор" Фото: Wikimedia Commons

Команда сподівається, що в майбутньому більше нащадків членів екіпажу експедиції Франкліна добровільно нададуть зразки ДНК. Додаткові дослідження можуть допомогти ідентифікувати більше останків і дати нові відповіді щодо останніх місяців експедиції.

Понад 180 років після зникнення кораблів сучасна генетика продовжує розкривати історії людей, які брали участь в одній із найвідоміших арктичних експедицій в історії. Ці відкриття не тільки дають відповіді на давні історичні питання, а й дають родинам чіткіше уявлення про своїх предків та зберігають важливу сторінку історії досліджень для майбутніх поколінь.

Інші новини науки