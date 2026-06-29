Эту женщину похоронили в свинцовом гробу 1700 лет назад: радиация здесь ни при чем (фото)

В Колчестере, Англия, археологи обнаружили захоронение позднеримского периода, которое дало новые сведения о том, как состоятельные семьи чтили память своих умерших в последние века римской Британии. В ходе раскопок были обнаружены свинцовый гроб, ценные погребальные дары и следы редких веществ, использовавшихся во время похорон.

Погребение обнаружили представители Колчестерского археологического фонда на территории бывшей больницы графства Эссекс. Внутри украшенного свинцового гроба археологи обнаружили останки женщины, которая, как считается, умерла в возрасте от поздних двадцатых до тридцатых лет, пишет Arkeonews.

Предыдущие научные исследования показывают, что женщина, вероятно, выросла на территории Колчестера, что делает эту находку особенно значимой для понимания жизни местных жителей в римский период.

Изначально свинцовый гроб был помещен внутрь деревянного гроба, хотя от внешней конструкции сохранились лишь пятна земли и железные гвозди. На его поверхности выгравирован сложный узор из мотивов бусин и двойных спиралей, расположенных в форме ромбов, а также отпечатки ракушек-гребней и круглые мотивы. В римских верованиях ракушки-гребни часто связывали с путешествием души после смерти, тогда как круглые узоры, вероятно, символизировали Солнце или Луну.

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Исследователи также обнаружили свидетельства того, что к подготовке тела относились с большой тщательностью. Научный анализ выявил гипс и ладан внутри гроба, а в одном из стеклянных сосудов находились импортные ароматические смолы. Эти дорогостоящие материалы свидетельствовали как о дальних торговых связях, так и о готовности семьи потратить значительные средства на похоронную церемонию.

Изготовление и транспортировка такого гроба требовали большого количества свинца, мастерства и значительных затрат, что делало их символом богатства Фото: Colchester Archaeological Trust

Среди прочих погребальных даров были пять шпилек из гагата, несколько редких стеклянных флаконов, керамическая посуда и курица без головы, которую положили в могилу в качестве жертвоприношения. Расположение шпилек за черепом свидетельствовало о том, что прическу женщины тщательно уложили перед погребением. В совокупности эти предметы указывают на то, что похороны сочетали социальный статус с религиозными и культурными традициями.

Свинцовые гробы были чрезвычайно редкими в римской Британии. Археологи отмечают, что зафиксировано лишь около 400 таких экземпляров, хотя многие другие, вероятно, были переработаны или уничтожены в последующие века. Изготовление и транспортировка такого гроба требовали большого количества свинца, мастерства и значительных затрат, что делало их символом богатства.

Эти гробы использовались как для взрослых, так и для детей и встречались как в языческих, так и в христианских захоронениях. В данном случае планировка могилы и её убранство указывают на то, что женщину, скорее всего, похоронили в соответствии с языческими римскими обычаями.

Сам свинец, вероятно, добывался в таких регионах, как Мендипс, Дербишир, Дарем, Северный Уэльс или Нортумберленд. Археологи полагают, что этот конкретный гроб, возможно, был изготовлен из свинца, добытого в горном районе Чартерхаус-он-Мэндип в Сомерсете. Римские горняки добывали руду, а затем переплавляли её в тяжёлые слитки, известные как "свиньи", которые транспортировали в мастерские по всей Британии.

Специализированные ремесленники, известные как плумбарии, изготавливали свинцовые гробы. Английское слово "plumber" происходит от латинского слова plumbum, означающего "свинец". Мастера заливали расплавленный свинец в песчаные формы, чтобы получить большие листы, после чего наносили на них декоративные узоры.

С помощью деревянных инструментов создавали узоры в виде бусин и спиралей, а настоящие ракушки гребня можно было вдавливать во влажный песок, чтобы оставить детализированные отпечатки. После остывания листы разрезали, складывали и спаивали между собой, формируя гроб.

На гробу выгравирован сложный узор из мотивов бусин и двойных спиралей, расположенных в форме ромбов, а также отпечатки ракушек, гребня и круглые мотивы Фото: Colchester Archaeological Trust

Колчестер, известный в римский период как Камулодунум, был одним из ведущих городских центров Римской Британии на протяжении всей поздней античности. Похоронные обычаи со временем постепенно менялись: с конца II века кремация уступила место погребению в землю. Свинцовые гробы стали частью этой более поздней традиции и продолжали использоваться вплоть до начала V века.

Адам Вайтман, директор по археологии в Археологическом фонде Колчестера, назвал эти раскопки "одним из самых интересных римских захоронений, над которыми фонд работал в Колчестере за последние годы". Он добавил, что, хотя украшенный гроб и сам по себе является исключительной находкой, "полное значение находки заключается в сочетании гроба, погребальных даров и научных доказательств".

Украшенный свинцовый гроб и связанные с ним находки в настоящее время выставлены в Центре для посетителей "Римский цирк" в Колчестере, где посетители могут осмотреть эти предметы вместе с научными данными, которые помогли реконструировать последнее пристанище этой женщины.

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