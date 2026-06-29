Цю жінку поховали у свинцевій труні 1700 років тому: радіація тут ні до чого (фото)

У Колчестері, Англія, археологи знайшли поховання пізньоримського періоду, яке надало нові свідчення про те, як заможні родини вшановували своїх померлих у останні століття римської Британії. Під час розкопок було знайдено свинцеву труну, цінні похоронні дари та сліди рідкісних речовин, що використовувалися під час похорону.

Поховання виявили представники Колчестерського археологічного фонду на території колишньої лікарні графства Ессекс. Усередині прикрашеної свинцевої труни археологи знайшли останки жінки, яка, як вважається, померла у віці від пізніх двадцятих до тридцятих років, пише Arkeonews.

Попередні наукові аналізи свідчать, що жінка, ймовірно, виросла на території Колчестеру, що робить цю знахідку особливо значущою для розуміння життя місцевих жителів у римський період.

Спочатку свинцевий труну було поміщено всередину дерев'яної труни, хоча від зовнішньої конструкції збереглися лише плями ґрунту та залізні цвяхи. На його поверхні викарбуваний складний візерунок із мотивів намистини та подвійної котушки, розташованих у формі ромбів, а також відбитки мушель гребінця та кругові мотиви. У римських віруваннях мушлі гребінця часто пов'язували з подорожжю душі після смерті, тоді як кругові візерунки, ймовірно, символізували Сонце або Місяць.

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Дослідники також виявили свідчення того, що до підготовки тіла ставилися з великою ретельністю. Науковий аналіз виявив гіпс і ладан усередині труни, а в одній зі скляних посудин містилися імпортні ароматичні смоли. Ці дорогі матеріали свідчили як про далеку торгівлю, так і про готовність родини витратити значні кошти на похоронну церемонію.

Виготовлення та транспортування такої труни вимагали великих обсягів свинцю, майстерності та значних витрат, що робило їх символом багатства Фото: Colchester Archaeological Trust

Серед інших похоронних дарів були п'ять шпильок із гагату, кілька рідкісних скляних флаконів, керамічний посуд та курка без голови, яку поклали в могилу як жертву. Розташування шпильок за черепом свідчило про те, що зачіску жінки ретельно уклали перед похованням. У сукупності ці предмети вказують на те, що похорон поєднував соціальний статус із релігійними та культурними традиціями.

Свинцеві труни були надзвичайно рідкісними в римській Британії. Археологи зазначають, що зафіксовано лише близько 400 таких зразків, хоча багато інших, ймовірно, було перероблено або знищено в наступні століття. Виготовлення та транспортування такої труни вимагали великих обсягів свинцю, майстерності та значних витрат, що робило їх символом багатства.

Ці труни використовувалися як для дорослих, так і для дітей і зустрічалися як у язичницьких, так і в християнських похованнях. У цьому випадку планування могили та її підношення вказують на те, що жінку, найімовірніше, поховали згідно з язичницькими римськими звичаями.

Сам свинець, ймовірно, видобувався в таких регіонах, як Мендіпс, Дербішир, Дарем, Північний Уельс або Нортумберленд. Археологи вважають, що ця конкретна труна, можливо, була виготовлена зі свинцю з гірничого району Чартерхаус-он-Мендіп у Сомерсеті. Римські гірники видобували руду, а потім переплавляли її у важкі злитки, відомі як "свині", які транспортували до майстерень по всій Британії.

Спеціалізовані ремісники, відомі як плумбарії, виготовляли свинцеві труни. Англійське слово "plumber" походить від латинського слова plumbum, що означає "свинець". Майстри заливали розплавлений свинець у піщані форми, щоб створити великі листи, після чого наносили на них декоративні візерунки.

Дерев'яними інструментами створювали візерунки у вигляді намистин та котушок, а справжні мушлі гребінця можна було втиснути у вологий пісок, щоб залишити детальні відбитки. Після охолодження листи розрізали, складали та спаювали між собою, формуючи труну.

На труні викарбуваний складний візерунок із мотивів намистини та подвійної котушки, розташованих у формі ромбів, а також відбитки мушель гребінця та кругові мотиви Фото: Colchester Archaeological Trust

Колчестер, відомий у римський період як Камулодунум, був одним із провідних міських центрів Римської Британії упродовж усієї пізньої античності. Похоронні звичаї з часом поступово змінювалися: з кінця II століття кремація поступилася місцем похованню в землі. Свинцеві труни стали частиною цієї пізнішої традиції й продовжували використовуватися аж до початку V століття.

Адам Вайтман, директор з археології в Археологічному фонді Колчестера, назвав ці розкопки "одним із найцікавіших римських поховань, над якими фонд працював у Колчестері за останні роки". Він додав, що хоча прикрашена труна й сама по собі є винятковою, "повне значення знахідки полягає в поєднанні труни, похоронних дарів та наукових доказів".

Прикрашений свинцевий труну та пов’язані з ним знахідки зараз виставлені у Відвідувацькому центрі "Римський цирк" у Колчестері, де відвідувачі можуть оглянути ці предмети разом із науковими даними, які допомогли реконструювати останнє поховання цієї жінки.

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