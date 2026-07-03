Знайдено сотні паломницьких медальйонів: відкриття стало джерелом безцінних знань (фото)

Археологи у Швейцарії виявили надзвичайну колекцію, що налічує сотні релігійних паломницьких медальйонів, які датуються періодом від XVII до XX століть. Ці предмети були знайдені в одному місці і є цінним свідченням того, як християнські паломники висловлювали свою віру протягом кількох сотень років.

Медальйони були знайдені у Вілльмергені пошуковцем за допомогою металошукача, який працював у співпраці з представниками органів охорони культурної спадщини, пише Heritage Daily.

Багато зі знахідок були присвячені Діві Марії та широкому колу християнських святих. За даними дослідників, ці предмети походять із кількох відомих місць паломництва по всій Європі, що свідчить про те, що віруючі часто долали великі відстані, щоб відвідати місця, які вони вважали священними.

Найбільша група медальйонів походить з абатства Айнзіделен — одного з найвідоміших швейцарських центрів маріанського паломництва Фото: Kanton Aargau

Найбільша група медальйонів походить з абатства Айнзіделен — одного з найвідоміших швейцарських центрів маріанського паломництва. На багатьох з них зображено знаменитий образ Діви Марії, що зберігається в абатстві. Інші медальйони походять із баварських місць паломництва Етталь та Везобрунн на півдні Німеччини, а кілька екземплярів вдалося відстежити аж до Риму.

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Серед найцікавіших знахідок — медальйони, пов'язані з чотирма Святими Дверима Риму. Ці особливі двері відкриваються лише під час ювілейних років, які відбуваються кожні 25 років. Паломники, які проходили через Святі Двері, отримували індульгенцію, що робило ці медальйони значущими нагадуваннями про їхнє відвідування однієї з найважливіших релігійних подій християнства.

Найновіші експонати колекції походять із Лурда на півдні Франції. Ця знаменита маріанська святиня з XIX століття прийняла мільйони паломників і донині залишається одним із провідних місць паломництва у світі.

Багато зі знахідок були присвячені Діві Марії та широкому колу християнських святих Фото: Kanton Aargau

Багато людей носили медальйони як підвіски або прикріплювали до розаріїв під час молитви. Інші розміщували їх над колисками, біля полів або всередині своїх осель, оскільки вірили, що ці предмети захищають від хвороб, нещастя та зла. Ці звичаї відображали важливу роль, яку релігійні символи відігравали у повсякденному житті.

Деякі медальйони були присвячені святим, пов'язаним із конкретними потребами. На одному з них зображено святого Анастасія Перського, до якого традиційно зверталися за допомогою при головних болях та психічних захворюваннях.

На іншому — святого Антонія, широко відомого як покровителя загублених речей. Дослідники помітили, що цей медальйон носили так довго, що його оригінальний отвір для підвішування порвався. Замість того, щоб викинути його, власник обережно проробив новий отвір, щоб можна було й надалі носити медальйон.

Власник обережно проробив новий отвір, щоб можна було й надалі носити медальйон Фото: Kanton Aargau

Ця колекція дає безпосереднє уявлення про вірування та повсякденне життя простих людей упродовж кількох століть. Кожен медальйон розповідає частину ширшої історії про подорожі, релігійні традиції та особисту побожність, допомагаючи сучасним дослідникам скласти чіткіше уявлення про духовну історію Європи.

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