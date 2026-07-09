Древнє поселення знайшли за 100 метрів від місіонерської церкви: нові відкриття у Мексиці (фото)

Археологи на півночі Мексики виявили залишки поселення корінного населення, яке існувало поруч із місією колоніальної епохи понад три століття тому. Поселення було знайдено поблизу місії Пресвятої Діви Пілар та Сантьяго-де-Кокоспера у штаті Сонора.

Ця знахідка стала довгоочікуваним свідченням існування громади народу піма-хімері після заснування місії в 1687 році, що дозволяє скласти чіткіше уявлення про повсякденне життя в перші роки іспанської колонізації, пише Heritage Daily.

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) повідомив, що село розташовувалося лише за 100 метрів від історичної місійної церкви в долині Кокоспера, між сучасними містами Імуріс та Кананеа. Ця ділянка залишалася прихованою під гаєм мескітових дерев понад 300 років, попри попередні археологічні роботи в цьому районі.

Розкопки проводилися в рамках проєкту з порятунку залізниці Імуріс–Ногалес Фото: INAH

Розкопки проводилися в рамках проєкту з порятунку залізниці Імуріс–Ногалес під керівництвом археолога Томаса Переса Рейеса разом із фахівцями з різних регіонів Мексики. Археолог Юпітер Мартінес Рамірес пояснив, що поселення датується часом заснування місії отцем Еусебіо Франсіско Кіно у 1687 році.

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Під час розкопок на площі близько 800 квадратних метрів було виявлено глинобитні будинки, зведені за іспанськими будівельними технологіями, але з дотриманням традиційного планування, характерного для племені піма-хімері. У кількох будинках були центральні вогнища, а дослідники також виявили сліди більш легких споруд корінних жителів.

У близько 20 відкритих печах були виявлені останки великої рогатої худоби, свиней, овець, оленів, собак, курей, індиків, ослів та коней. Серед рослинних решток — кукурудза, амарант, кактус та їстівна дика зелень, відома як келітес. Мартінес Рамірес зазначив, що знахідки харчових решток свідчать про те, що багато місцевих звичаїв зберігалися й після приходу іспанців. "Іспанці не їли коней, а тут були знайдені залишки приготованих до їжі тварин усіх видів", — сказав він.

Вчені знайшли християнські хрести та релігійні медалі, що свідчить про співіснування традицій корінних народів із європейськими релігійними звичаями Фото: INAH

Археологи також виявили численні кам'яні наконечники стріл, що свідчить про те, що традиційні методи полювання зберігалися упродовж усього періоду існування місій. Перес Рейєс зазначив: "Ми знаходили їх усюди. Вони є матеріальним доказом того, що піма-хімері продовжували користуватися ними після того, як єзуїти оселилися в Кокоспера".

Серед інших знахідок — прикраси з мушель, привезених з Каліфорнійської затоки, християнські хрести та релігійні медалі, що свідчить про співіснування традицій корінних народів із європейськими релігійними звичаями.

Село вціліло, оскільки розташовувалося за межами охоронюваного місійного комплексу й залишалося похованим під землею, порушеною будівельними роботами в середині XX століття. Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа зазначила: "Ця знахідка дозволяє нам зрозуміти повсякденне життя народу хімері та, через їхні простори, предмети й звичаї, усвідомити історію опору, адаптації та культурної спадкоємності".

Село розташовувалося лише за 100 метрів від історичної місійної церкви в долині Кокоспера, між сучасними містами Імуріс та Кананеа Фото: INAH

Нещодавно виявлене поселення надає дослідникам цінні свідчення того, як корінні громади зберегли багато своїх звичаїв, пристосовуючись до значних соціальних та релігійних змін, що робить знахідку важливою главою в історії північної Мексики.

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